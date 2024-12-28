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Eski TBMM Başkanı Şentop, Tokat Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Eski TBMM Başkanı Şentop, Tokat Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin bugün Türkiye'den büyük olduğunun farkında olan insanlar, Türkiye'nin geleceğini inşa edebilecektir.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin bugün Türkiye'den büyük olduğunun farkında olan insanlar, Türkiye'nin geleceğini inşa edebilecektir. Gerçek manada büyük Türkiye'yi ancak o insanlarla kuracağız. Balkanlar, bunun bir mayası tabiri caizse." dedi.

Şentop, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen Tokat Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisinin aile kökeninin Rumeli'ye dayandığından bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Balkanlar'da el atılmamış yer kalmadığına işaret eden Şentop, "Başta Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Sayın Başkanımız Yusuf Beyazıt Bey'in genel müdür olduğu zamanlarda onların öncülüğünde, yine TİKA faaliyetleriyle... Balkanlar'a gittiğinizde Türkiye'den birçok yere temiz su getirmekten tutun, arı kovanı vermek suretiyle mikrokredi anlamında ekonomik faaliyetlerini başlatma yönünden çok büyük gayretleri olmuş. Öbür taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Kocacık'taki evinin yapılması, Selanik'teki evinin hem yapılması hem korunması, uluslararası protokoller çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle, telkinleriyle, talimatlarıyla gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Balkanlar'ın sadece turistik coğrafya veya türküden ibaret olmadığını vurgulayan Şentop, "Balkanlar, Rumeli, 500 yıllık vatanımızdır. Oraya vatan toprağı gözüyle bakıp hem fiziki, maddi eserleri hem de beşeri eserleri, kıymetleri, insanları yeniden ihya edecek çalışmalar yaptık. Eski eserleri ihya etmek önemlidir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın oralara özel muhabbetiyle alakalı." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin sözü ve kararları merak edilen bir ülke olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sadece Balkanlar'da değil, Ortadoğu'da da Suriye'de de öyle, bunu görüyoruz. Bunlar 600 yüzyıla yakın Osmanlı Devleti'nin toprakları olarak bulunmuş bölgeler. Biz bu sorumluluğu reddetsek de hem tarihen hem fiziken hem de bütün dünya bu sorumluluğun bizim sırtımızda olduğunun farkında. Bizim de bu anlayışta, bu sorumluluğun farkında olarak hareket etmek mecburiyetimiz var. Bu yükün altına girmek istemeyenler, zihinlerinde küçük Türkiye anlayışıyla hareket edebilirler ama son zamanlarda daha da fazla bilinen bir söz olarak bunu söylemeliyiz. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Türkiye fikri, Türkiye tasavvuru, Türkiye'nin bugün bildiğimiz o coğrafi sınırlarının ötesinde bir büyüklüktedir. Herkes bu büyüklüğün de farkındadır. Türkiye'nin bugün Türkiye'den büyük olduğunun farkında olan insanlar, Türkiye'nin geleceğini inşa edebilecektir. Gerçek manada büyük Türkiye'yi ancak o insanlarla kuracağız. Balkanlar, bunun bir mayası tabiri caizse. Bu maya göçlerle, mübadeleyle Türkiye'nin her tarafını, Trakya'yı da Anadolu'yu da yeniden mayalama konusunda çok önemli fonksiyon ifa etmiştir. Bu anlayışı, bu tarihi sorumluluğu da yaşatmak, geliştirmek, canlı tutmak hepimizin vazifesidir."

Bugün Türkiye'nin bu anlayışla hareket ettiği için bölgesinde etkili olduğunu anlatan Şentop, "Kafkaslar'da bunun için etkilidir, Suriye'de bunun için etkili, hatta belirleyicidir. Bu şuura sahip olursak bunları yapabiliriz. Türkiye gibi bir ülke bekleyerek kendi varlığını dahi sürdürmekte sıkıntı yaşar." dedi.

Konuşmanın ardından Şentop'a, Tokat Balkan Türkleri Derneği Başkanı Yavuz Cemil Erdem tarafından plaket takdim edildi.

Programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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