Eski Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov:  Dünyanın kafası barıştan çok savaşla meşgul

ESKİ Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Dr. George İvanov, Google'da savaş ve barış kelimeleri taratıldığında 8 milyar 60 milyon kez savaş, 3 milyar 100 milyon kez de barış sözcüğünün geçtiğini söyledi.

ESKİ Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Dr. George İvanov, Google'da savaş ve barış kelimeleri taratıldığında 8 milyar 60 milyon kez savaş, 3 milyar 100 milyon kez de barış sözcüğünün geçtiğini söyledi. İvanov, "Buradan da insanlığın, yani bizim medeni dünyanın kafasının barıştan çok savaşla meşgul olduğu sonucuna varabiliriz. Hakkında belge ve kaynakların bulunduğu insanlık tarihinin son 3 bin 500 yılı incelendiğinde, 3 bin 200 yılın savaşlarla, bunların içinden yalnızca 300 yılın barışla geçtiği görülecektir" dedi.

Makedonya'da 2009-2019 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Prof. Dr. George İvanov, Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Müslüman, Hristiyan ve Yahudi Toplumlarının Bir Arada Yaşamasını Sağlayan Osmanlı Modeli' konulu sempozyumda konuştu. İvanov'a, organizasyon sonunda Trakya Üniversitesi'nce fahri doktora ünvanı da verilirken, sempozyuma Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞLAR KUTSAL TOPRAKLARLA BAĞLANTILI'

Sempozyumda konuşan eski Cumhurbaşkanı Prof. Dr. İvanov, İsrail'le Hamas arasında yaşanan savaşın, Rusya Ukrayna Savaşı'nın ve Orta Afrika'daki olayların barışı tehdit eden olaylar olduğunu anlattı. İvanov, "Bu savaşlar ve çatışmalar, bütün savaşların temelinde yatan konuları ve bu çatışmaların barışçıl yollardan çözüm olasılıklarını tekrar tekrar gündeme getirmektedir. Orta Doğu tarihi boyunca yaşanan savaş ve çatışmaların çoğu kutsal topraklarla bağlantılı olmuştur. Günümüzde, 'kutsal topraklar' terimi, kabaca bugünkü İsrail devleti, Filistin devleti ve Lübnan'ı kapsayan bir bölgeyi ifade etmektedir. Bu bölge, daha doğrusu bölgedeki yerler, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tek tanrılı dinler için çok büyük bir öneme sahiptir. Yahudilik ve Hristiyanlığın en kutsal şehri ve aynı zamanda İslam'ın üçüncü en kutsal şehri olan Kudüs, kutsal topraklar bölgesinin en önemli şehridir" dedi.

Kudüs'ün Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar için önemine de vurgu yapan İvanov, "Kudüs, Yahudiler için birinci ve ikinci tapınaklarının bulunduğu yer olmasının yanı sıra Tevrat'ın büyük bir kısmı için taşıdığı tarihsel önemi dolayıyla en önemli şehir iken Hristiyanlar için, İsa'nın öğretilerinin ve çektiği işkencelerinin tarihi mekan; Müslümanlar için de Mekke'deki Kabe'den önce ilk kıblenin bulunduğu ve İsra ve Miraç hadisesinin yaşandığı kutsal bir yerdir. Bu bölgenin kutsallığı, Haçlı Seferleri'nin yapılmasının ve Müslümanlar tarafından yeniden fethedilmesinin temelini oluşturmuştur. Bugün İsrail ile Filistin arasındaki mevcut savaş da kısmen, kutsal toprakların kontrolüne ilişkin dini inançlarla ilgilidir" diye konuştu.

'ORTA DOĞU VE BALKANLARDA BARIŞ EN UZUN SÜRE HAKİM OLMUŞ'

Prof. Dr. İvanov, Google'da İngilizce olarak savaş ve barış kelimelerinin taratıldığında ortaya çıkan sonucu da paylaşarak, "Google'da İngilizce olarak bir tarama yapıp yazılan metin, yayın ve kitap başlığında kaç kere savaş, kaç kere de barış sözcüğünün geçtiğini araştıracak olursak, savaş kelimesi yaklaşık 8 milyar 60 milyon kere, barış kelimesi yaklaşık 3 milyar 100 milyon kere aranmıştır. Başka herhangi bir dilde yapılacak bir taramada da benzer sonuçlar çıkacaktır. Buradan da insanlığın, yani bizim medeni dünyanın kafasının barıştan çok savaşla meşgul olduğu sonucuna varabiliriz. Hakkında belge ve kaynakların bulunduğu insanlık tarihinin son 3 bin 500 yılı incelendiğinde, 3 bin 200 yılın savaşlarla, bunların içinden yalnızca 300 yılın barışla geçtiği görülecektir. İlginç olanı ise, bugün yaygın olan görüş ve düşüncelerin aksine dünya tarihinde barışın Orta Doğu ve Balkanlar'da en uzun süre hakimiyet sürmüş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek sempozyumun konusunun bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı. Edirne Valisi Yunus Sezer de sempozyumun, dünyanın ihtiyacı olan bakış açısını yansıtacak özellikte bir konuyu içerdiğini kaydetti. Sezer, "Filistin meselesi aslında bugünkü konunun bir aynası gibi. Yüzyıllardır beraber kardeş kardeş yaşayan Yahudi, Müslüman ve Hristiyan milletleri birbirlerine karşı, özellikle son dönemdeki Gazze'deki olayları da göz önüne aldığımızda nasıl bu kadar toleranssız olduklarını, nasıl bu kadar kötüleşebileceklerini ve on binlerce insanın canına kıyabileceklerini ve onlarca insanın, ibadethanenin nasıl yok edilebileceğini göstermiş durumda" dedi.

Sempozyumun ardından Makedonya eski Cumhurbaşkanı George İvanov'a Trakya Üniversitesi'nce verilen fahri doktora belgesi takdim edildi. Rektör Tabakoğlu, İvanov'a cübbesini giydirerek hediye verdi.