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HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torununun silahlı saldırı da hayatını kaybetmesinin ardından bir haber de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşinden geldi. 3 gündür haber alınamayan Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Adana'daki evinde ölü bulundu.

HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'daki evinde ölü bulundu.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN KARDEŞİNDEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alınamayınca yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulunduFigen Yüksekdağ

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AHMET TÜRK'ÜN DE TORUNU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İmralı heyetinde bulunan ve yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu da silahlı saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk, Mersin'deki saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıdan önce tartışmanın eğlence mekanında başladığı ortaya çıktı.

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıSerdar:

Acıyan namerttir

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Haber YorumlarıEvren Erol:

Oğlum lokma dağıt arkadaşlara :))

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Haber YorumlarıAbdullah :

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

sarı torba devletimizden hediye

Yorum Beğen144
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Haber YorumlarıMerxas:

derin devlet sonun geldi. bu son çırpınışların..

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Haber YorumlarıMevlut Ay:

Aceba bırakın bu barış sürecini diye yakınlarına zararmı veriliyor.

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Haber YorumlarıJfuf null:

Allah rahmet etsin

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Ne demişti Erdoğan “ Bir gün bu terör sizleri de beslediğiniz yerden vuracak”

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Haber Yorumlarısemih çaktaş:

Nê oluyo Türkiye de Ahmet turkkunde torunu öldü

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Darısı abusuna boşa ekmek yiyor cezeevinde.

Yorum Beğen65
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