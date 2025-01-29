HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torununun silahlı saldırı da hayatını kaybetmesinin ardından bir haber de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşinden geldi. 3 gündür haber alınamayan Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Adana'daki evinde ölü bulundu.
HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'daki evinde ölü bulundu.
FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN KARDEŞİNDEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alınamayınca yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AHMET TÜRK'ÜN DE TORUNU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan İmralı heyetinde bulunan ve yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu da silahlı saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk, Mersin'deki saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıdan önce tartışmanın eğlence mekanında başladığı ortaya çıktı.