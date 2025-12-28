Haberler

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer ile 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan ve geniş çaplı yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, 2016 Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ve "Ege!" mahlaslı rapçi Ege Karataşlı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, "The Bacım" isimli 2.5 milyon takipçili sosyal medya hesabının sahibi fenomen Şebnem İnan, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer de gözaltına alınan diğer isimler arasında.

MEHMET AKİF ERSOY İLE VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Taner Çağlı, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la çektiği videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çağlı, Ersoy'u "Türkiye'nin en çok güvenilen özel kişilerinden biriyle beraberiz" diyerek anons etmişti. Çağlı programda, "Bence her anneye seni gösterip, 'Bu adamı gördüğün kadarıyla kızını verir misin?' diye sorsak, her anne 'Evet' der" ifadelerini kullanmıştı.

VEYİS ATEŞ İFADE VERMİŞTİ

Veyis Ateş, uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılmıştı. Ateş'in gözaltına alınan diğer isimler gibi Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıracağı öğrenilmişti.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in, gözaltına alınan 2016 Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce "Ülkeme döneceğim" açıklamasında bulunan Şahin'in henüz Türkiye'ye dönüş yapmadığı öğrenildi.

RAPÇİ EGE DE GÖZALTINDA

"Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

