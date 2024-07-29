Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

Eski emniyet müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı olarak atandı. Alper, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı. Resmi olarak atamasının yapılmasının ardından Alper, görevine başladı.

TRABZON'DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Metin Alper, 1992'de Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli kademelerde görev yapan Alper, 2016'da Adıyaman'da, 2019'da Trabzon'da il emniyet müdürlüğü yaptı. Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki görevinin ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak atanmıştı.