Eski başkan Serdar Aksoy'un makam şoförü:  Kayıtsız hurdaların satılabileceğini söyledi

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilince partisinden istifa eden, 2 gün sonra da Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Aksoy'un eski makam şoförü sanık Murat K., "Ulukent, Türkelli gibi belediyeler Menemen'e dahil edildikten sonra hurda eşyalardan bazıları envanterde kayıtlı değildi. Aksoy da kayıtlı olmayanları tereyağından kıl çeker gibi satabileceklerini ve 95 bin lira karşılığında bu hurdaların verilebileceğini söyledi" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından 16 Kasım 2020'de ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 2 gün sonra partisinden istifa etti. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 20 Kasım'da Serdar Aksoy ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik yolsuzluk operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Aksoy'la birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 2'si, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Görevine son verilen Aksoy için 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar, diğer sanıklar için de değişen hapis cezaları istendi. İddianame, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen yıl Temmuz ayında görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Geçen celsede ise mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi.