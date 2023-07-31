Esenyurt'taki saldırıda öldürülen gencin babası konuştu;  'Bana niye icra gönderdiniz?' paylaşımı yaptım

ESENYURT'ta tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in (24) babası Cantürk Erzen yaşananları anlattı. Erzen, "Bana icra kağıdı gönderdiler. Ben zaten borcumu ödeyen bir insanım. 'Bana niye icra gönderdiniz?' diye bunu WhatsApp'ta paylaştım. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi? Biz 10 senedir birbirimizi tanıyoruz, senelerdir ticaret yapıyoruz. Almışızdır, vermişizdir, eksik olmuştur, fazla olmuştur ama kan davalık bir olayımız yok. Benim ailem ile bir hesabınız varsa Batuhan'a neden sıktınız?" dedi.

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası yaralanan Yusuf Erzen'in ise amcası olan Cantürk Erzen, tüm detaylarıyla yaşananları anlattı.

"KAN PARASI GİBİ BİR MESELE YOK"

"BİR BABA OLARAK GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM"

"BATUHAN'IN TEK SUÇU ARKADAŞI İLE ORAYA GELMEK, O ÇOCUĞA NEDEN SIKTIN"

"BANA İCRA KAĞIDI GÖNDERDİLER, WHATSAPP DURUMUMDA PAYLAŞTIM, ÖLDÜRMEYE SEBEP Mİ?"