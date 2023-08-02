Esenyurt'ta Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: Yeni Görüntüler ve İddialar Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayisine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i dışarıya çıkardığı görülüyor. Baba Cantürk Erzen, yeni görüntülere ve iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"SIRF ÇOCUKLARIMA BULAŞMASIN DİYE 6 MİLYONLUK DAİREYİ 1 MİLYON 800 BİNE VERDİM"

"OĞLUM, 'BU SAHTE 3 BİN LİRALIK' DEMİŞ"

Baba Erzen, hilti iddialarına ilişkin ise "Tarık Özer, ben seninle bu masada oturdum. Bir evi, yatak odasını paylaştık ve sen geldin Emre'yi vurdun. Biz sizi çok yanlış tanıdık. 35 bin lira meselesi ise Servet Özer ile ilgili. Daha evlenmeden düğün eşyalarını ben aldım. Kamera kayıtlarında engellemeye çalışıyorsun ama engelleyemedin? O vicdan ile nasıl yaşayacaksın? Dün savcılıkta ifade verdim. Hilti almışız, 35 bin lira demişler, oğlum da hilti kullanınca betonu kırmayınca oğlum da, 'Bu sahte, 3 bin liralık' demiş. Servet Özer ise 35 bin liralık olduğunu savunmuş. Mesele bu. Mehmet Erzen'in kaldığı cezaevine haftada 20 bin lira gönderiyorum, 'Ben giyiyorsam herkes giyecek' diyen birisi. Allah benim düşmanıma bu acıyı yaşatması. Mehmet Erzen, senin evinin kirasını ödeyen, sana 'Ağabey' diyen bir çocuk. Sen orada gittin orada dükkanında onunla tartıştın. Ben oradaydım, seni attım dışarı. 'Yok ayağı sakat kaldı, yok şöyle' oldu dediniz 'Size hastanede, cezaevinde bir bardak su veren varsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.