Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu

3 çocuğuyla birlikte İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşayan Pınar Bakırcı, 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziler Parkı'nda kurduğu çadırda kalmaya başladı.

PARKTA KALAN EŞİ VE BALDIZINI SİLAHLA VURDU

Bugün akşam saatlerinde ise Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi. Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Bakırcı, yanındaki silah ile eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadınlar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN YAKALANIP DARBEDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Parktaki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı'yı yakaladı. Olay yerine polis gelene kadar çevredekiler tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.

İKİ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.