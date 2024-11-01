Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy hızlı başladı. İlk olarak belediye binasındaki Özer'e ait fotoğrafları indirip yerlerine Türk Bayrağı asan Aksoy bu kez de belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki tüm paylaşımlarını kaldırttı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAYYUM OLARAK ATANDI
Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.
BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI
Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."
İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.
31 MART SONRASI PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI
Aksoy'un çerçeveleri indirtmesi sonrasında dikkat çeken bir hamlede daha bulunduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nin resmi X hesabında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm paylaşımların kaldırıldığı dikkatlerden kaçmadı.