Üye Girişi
Haberler

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy hızlı başladı. İlk olarak belediye binasındaki Özer'e ait fotoğrafları indirip yerlerine Türk Bayrağı asan Aksoy bu kez de belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki tüm paylaşımlarını kaldırttı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

31 MART SONRASI PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Aksoy'un çerçeveleri indirtmesi sonrasında dikkat çeken bir hamlede daha bulunduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nin resmi X hesabında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm paylaşımların kaldırıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş

 Enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak

Milyonlarca emeklinin alacağı zam netleşiyor
Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş maçından önce ne kokladığı ortaya çıktı

Beşiktaş maçından önce ne kokladıkları ortaya çıktı
500

Yorumlar (27)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Esenyurt belediyesinin , seçim pazarlığında pkk’ya peşkeş çekildiği ortaya çıktı..İBB nin ve tüm chp belediyelerinin incelenmesi lazım..Örgüt lideri ekrem..

Yorum Beğen230
Yorum Beğenme124
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaderim degil:

Kayyum Yuzundeki sırıtmayı gördünüz mü? Sanki seçilmişcesine gurur yapıyor. Allah bir ve herşeyi görendir. İşitendir. Ben anlamıyorum kayyum nedir ta. Tekrar o semt için seçim yapılmalı. Adalet diyorlar ya. HİÇ BİR YERDE GÖREMEDİĞİMİZ.

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme171
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

hak etmeden oturulan koltuk hayır getirmez.

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme116
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Adama kumpas kurdu bu akp ne ülkede yaşıyoruz valla Muz cumhuriyeti

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

Çok iyi yapmış terör destekli paylaşımlar duramazdı zaten. Aslında bütün belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı seçse daha iyi olur. Halk kimi seçeceğini bilmiyor.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Kendi fotoğraflarını duvara astırmak bu nasıl bir egodur bu nasıl benci bir zihniyettir

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarkan Nedirönündensarkan:

belediye başkanlığı sistemi ülkeyi sırayla soymak için kurulan bir sistem. madem kayyum ile oluyor neden sürekli böyle bir yönetim sistemi olmuyor? çünkü seçim olacak halk kendini ben seçtim sanıp iyi hissedecek, kazanan partililer ihale rant kovalayacak.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Karabalik:

Teröre taviz verilmemeli

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

sende birgün hesap verirs8n

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan üçgül:

Kayyum ne alaka şirketmi holdingmi başkanı tutuklarsan yardımcısı var o vekalet eder kendi kafana göre atamak nedir bu YSK hakim ve savcılar görüntü içinmi orda adamlara sicili temiz raporu ver sonra seçilince sen teroristsin yersen

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! CUMA HUTBESİ 1 KASIM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.