Esenler'de kendini vuran Sema Nur'un eşi : Silahı nereden buldu

Doğan Can CESUR / -ESENLER'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ebubekir B.'nin (28) evinin önüne giden Sema Nur S. (24), yanında getirdiği silahla kendini başından vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ebubekir B. gözaltına alındı ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın ise, olaydan önce video çekerek "Ben hiçkimseye hakkımı helal etmiyorum. Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum" dedi. Sema Nur S.'nin hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çocuğun velayeti ise geçici olarak Sema Nur S.'nin annesine verildi. Olayla ilgili konuşan Ebubekir B., "Eşim o silahı nereden buldu. 4 yaşındaki çocuğu annesiz bıraktılar" dedi.

Olay, 10 Haziran Salı günü saat 03.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sema Nur S., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık eşi Ebubekir B.'ye, yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme çiftin çocukları 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin geçici velayetini annesine verdi. Baba ise 7 Haziran Cumartesi günü vakit geçirmek için çocuğunu aldı. Akşam saat 19.00 sıralarında çocuğunu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek için annesi Lamia B. ve arkadaşı Hüseyin K. ile birlikte 34 LG 0943 plakalı otomobille, evin olduğu caddeye girdi.

YEĞENİNİN BULUNDUĞU ARACA SALDIRDI

Ebubekir B.'nin kullandığı aracın önü o sırada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Eline aldığı kaldırım taşıyla 4 yaşındaki yeğeninin olduğu araca saldıran Muhammed Can S., aracın ön camını kırdı. Ardından da aynı taşla eniştesi Ebubekir B.'ye saldırıp kolundan yaraladı. Ebubekir B. annesi ve arkadaşıyla birlikte can havliyle bulundukları araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise saldırgana müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYINBİRADERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Ebubekir B., hastaneye giderek darp raporu aldı ve annesi ve arkadaşıyla emniyete giderek şikayetçi oldu. Muhammed Can S. hakkında savcılık tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE KENDİNİ VURDU

Diğer yandan olaydan 1 gün sonra Sema Nur S., boşanma aşamasındaki eşi Ebubekir B.'nin yaşadığı binanın önüne gitti. Elinde silah olan kadın, zillere bastıktan sonra bir süre bina önünde bekledi. Kapıyı açan olmayınca binanın önündeki merdivenlere oturan kadın, yanında getirdiği silahla kendini başından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sema Nur S., ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'KIZIM AİLEME EMANET'

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda Sema Nur S. ölümünden önce cep telefonuyla video çektiği ve mesajlaşma uygulaması üzerinden videoyu paylaştığı tespit edildi. Görüntülerde kadının, "Size sadece şunu söyleyeceğim. Beni tanıyan herkes neyin ne olduğunu biliyor. Öncelikle kızım 4 yaşında, ben bu zamana kadar onun için mücadele ettim. Canımdan, kanımdan her şeyimden verdim, feda ettim iyi ki de yaptım. Sadece şunu söylemek istiyorum, bunların hiçbirini hak etmedim. Ailem, kardeşim, kızım, babam ve annem hiçkimse hak etmedi. Bir delinin ruh hastasının iftiralarını herkes kale aldı. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Yaşananların ardından Ebubekir B. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınarak adli işlemleri tamamlaman Ebubekir B, 'İntihara yönlendirme' suçundan adliyeye sevk edildi. Ebubekir B. hakkında 4 Mart'ta Aile Mahkemesinden 6 ay tedbir kararı aldırdığı, 18 Mart'ta da Ebubekir B.'nin eşi hakkında 6 ay tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı. Mahkeme Ebubekir Baran'ın, boşanması aşamasındaki eşi hakkında aldığı tedbir kararının Sema Nur S. tarafından ihlal edildiği ve Eburbirk B.'nin 28 Mart'ta şikayetçi olduğu öğrenildi.

EŞİNİN KARDEŞİ HALEN YAKALANAMADI

Ayrıca 28 Şubat'ta Ebubekir B.'nin eşinin annesi Senses S. ve kayınbiraderi Muhammed Can S. hakkında telefonla kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu bilgisine de ulaşıldı. Şüphelilerin ifadeye gelmediği ve halen firari oldukları da ortaya çıktı. Ebubeklir B. yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KENDİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Sema Nur S. hayatını kaybettiği anların güvenlik kamera görüntülerini ortaya çıktı. Görüntülerde Sema Nur boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gelerek bir süre burada bekliyor. Ardından zillere basan kadın kapıyı açan olmayınca binan önündeki merdivenlere oturuyor. Görüntülerde burada bekleyen kadının daha sonra silahla kendini vurduğu ve yere düştüğü anlar görülüyor.

'4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ANNESİZ BIRAKTILAR'

Olayla ilgili konuşan Ebubekir B., "Benim eşimdi çok üzüldüm yüreğim yanıyor. Bu olayın araştırılmasını istiyorum. Eşimin intiharına kim sebep olmuşsa araştırılıp hesap sorulmasını istiyorum. Ben 'Annem nerede' diye soracak bir çocuğa ömür boyu nasıl cevap vereceğimi düşünüyorum çok üzgünüm. O aile kızımı annesiz bıraktı. Yuvamı dağıttı. Defalarca annesi ölüm talimatımı verdi. Kardeşi o gün oradaydı öyle düşünüyorum. 'Bekir kafanı çıkar senin yüzünü görelim' diye yorumlarda tehdit ediyor 10 dakika sonra eşimin intihar haberini alıyorum. Ben o gün evde değildim zaten orada oturan akrabam bana haber verdi. 4 yaşındaki bir çocuğu annesiz bırakmayı başardılar. Eşimin erkek kardeşi halen dışarda serbest bir şekilde dolaşıyor. Ben onların yanına kalmasını istemiyorum" dedi.

'BANA KOMPLO KURDULAR'

Ebubekir B., "Bütün bunların sorumlusu eşimin annesi, erkek kardeşi ve küçük erkek kardeşidir bu olayın araştırılmasını istiyorum. Çocuğumu da alıkoyuyorlar göstermiyorlar. Mağdurum devletime sığınıyorum. Erkek kardeşi hala serbest bir şekilde bize gözdağı vermeye devam ediyor. Devletimden yardım bekliyorum ben suçsuzum. Kendi işledikleri suçları örtbas etmek için bana komplo kurmaya çalıştılar. Yapılan haberlerin altına erkek kardeşi akrabalarına yorumlar yaptırarak böyle bir algı yaratmaya çalıştılar. Erkek kardeşi ve annesi yüzünden cenazeye bile gidemedim. O cenaze benim de cenazemdi. Benim yuvam dağıldı yüreğim paramparça. Kim buna sebep olmuşsa devletim bunu araştırsın" ifadelerini kullandı.

'EŞİME O SİLAHI KARDEŞİ VERDİ'

Ebubekir B., "Evet eşimin ailesi rahmetli eşimin mezarına giderek bazı açıklamalarda bulunmuş. Birincisi eşimin babasının açıklamalarında yaptığı hiçbir aslı astarı olmayan açıklamalarda eşimin babasının o evde hiç bir sözü geçmemektedir. Oğullarına çocuklarına sözü geçmiyor. Eşimin babasının o evde yaşamasına rağmen kızına silahı oğullarının ona verdiğinden neden bahsetmiyor. İkincisi eşimin avukatının yaptığı açıklamalarda avukatının davadan geri çekilmesi için tehdit ettiğime dair iddiaları var. Peki Cumhuriyet Başsavcılığında tehdit ettiğime dair herhangi bir suç duyurusu bulunuyor mu. Önemli olan bunu delillendirebilmektir. Delilin var mı varsa suç duyurusunda bulunursun devletimiz gereğini yapar. Üçüncüsü annesinin açıklamalarında kızının nasıl öldüğü veya öldürüldüğü iddialarında bulunmuş. Benim kızına baskı uyguladığımı, tehditler ettiğimi, darbettiğimi iddia etmiş. Eşimle karşılıklı tedbir kararı aldırdık. 5 aydır aile evinde yani sizin evinizde yaşamına devam etti. O silahı nerden bulduğundan neden bahsetmiyorsunuz. Neden oğullarının o silahı ona verdiğini itiraf etmiyorsunuz. Eşim ambulansla hastaneye giderken hastanede neden birbirinize girdiniz. Neden birbirinizi suçladınız. Polisler ve bekçiler sizi güçlükle ayırıyor. Eşim o silahı nereden buldu. Oğulların o silahı verdi. Eşim ve avukatı uzaklaştırma kararı olmasına rağmen konutuma yaklaşmaması gerekirken neden kararı ihlal edip konutuma geldiniz. Senin iddialarında delillerin yok ama benim iddialarımda delillerim var. Sizin de iddialarınız varsa ispatlayın" diye konuştu.

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

Eburbekir B., "Ayrıca iddia ettikleri video 2021 yılına aittir. Ben o videoda eşyalarımı kendi isteğimle kırmışım. Benim eşyalarım ve orada çocuğum hiçbir şekilde bulunmamakta. Kendi isteğimle eşyamı kırdım diye suçlu mu oluyorum. Söyledikleri iddiaların hepsi asılsızdır" şeklinde konuştu.