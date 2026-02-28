Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta AK Parti teşkilatları, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

28 Şubat'ın bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusu olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. Son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor."

Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret ve fırsat bulamıyorlar. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar. Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir."

Erzincan

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Merve Kocaman da 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğuna dikkati çekti.

"Siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz." diyen Kocaman, "Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk." ifadelerini kullandı."

Ardahan

AK Parti Ardahan İl Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Avşar da şunları kaydetti:

"Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

Kars

AK Parti Kars İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Bülent Taşdemir de 28 Şubat sürecinin millet iradesine karşı gerçekleştirilen bir müdahale olduğunu söyledi.

Taşdemir, partisinin il başkanlığı önündeki açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz. Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır."

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve partililer de katıldı.