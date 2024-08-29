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Erzincan'da Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Erzincan'da AFAD tarafından Türkiye Afet Planı kapsamında 'Deprem Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikatta, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem senaryosu üzerinden arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Erzincan'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca ( Afad ), Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, aralarında Erzincan'ın da bulunduğu 7 il ile Tercan ilçesinde yıkıma yol açtı.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

Afad, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından 147 arama kurtarma ekibi, 15 araçla sahada arama ve kurtarma çalışması yürüttü.

Tüm gün devam eden tatbikatlarda Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve ilgili birimlerden oluşan kurum, kuruluş ve STK temsilcileri, koordinasyon merkezinde bilgilendirme toplantısı yaparak valilerle telekonferans yöntemiyle görüştü.

"Hızlı bir şekilde depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Vali Aydoğdu, koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, Erzincan'ın her şeyiyle afet durumunda kendine göre bir stratejik planının bulunduğunu söyledi.

Kentin iki büyük deprem yaşadığını hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bunun için bizim hızlı bir şekilde depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bakın Japonya'da deprem olduğunda bilim adamları diyor ki 'Binalara girin ve kendinizi orada muhafaza edin'. Ne zaman biz de bu konuma gelirsek herhalde bu anlamda çok başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bunun için AFAD Müdürlüğümüz tahliye yerleri, toplanma yerlerinin dijital olarak her vatandaşımızda olması için ekip olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Biz, bunları da sistemimize yüklediğimiz zaman olası bir depremde inşallah hiç can kaybı olmaması için gayret içerisinde olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Karlıova erzincan Türkiye Bingöl Deprem AFAD Yaşam Güncel Haberler

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