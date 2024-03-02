Erzincan'da altın madeni sahasında toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI

Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmıştı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında Kanadalı J.R.G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.