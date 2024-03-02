Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da altın madeni sahasında toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı toprak kaymasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. tutuklandı. Öte yandan daha önce de aralarında şirketin Kanadalı yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Erzincan'da altın madeni sahasında toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI

Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

Erzincan'da altın madeni sahasında toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

Erzincan'da altın madeni sahasında toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı

KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmıştı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında Kanadalı J.R.G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan Maden Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title