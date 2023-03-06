Ersan Şen'a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabı sahte çıktı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya restinden sonra İYİ Parti'nin adayı olabileceğini açıkladığı Ersan Şen'in, Akşener'in masaya tekrar dönmesinin ardından sosyal medya hesabından ilginç bazı paylaşımlar yaptığı iddia edildi.
İyi Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekmesinin ardından Hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti'nin adayı olabileceğini açıklamıştı. Akşener'in görüşme trafiğinin ardından bugün 6'lı Masa'ya tekrar oturması sonrasında Şen, sosyal medyada gündem oldu.
Ersan Şen'e ait olduğu iddia edilen hesaptan onlarca paylaşım yapılması birçok kişinin dikkatini çekti. 57 bin takipçiye sahip bu hesaptan yapılan paylaşımlar gerçek sanıldı.
Ancak Ersan Şen'in gerçek hesabında 804 bin takipçisi bulunuyor.
Söz konusu hesabın profiline bakıldığında parodi olduğu hemen anlaşılabiliyor.
"Prof. Dr. Ersan Şen'e ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Ancak hesabın parodi hesap olduğu ortaya çıktı. Ersan Şen'in resmi Twitter hesabında 804 bin takipçisi var. "