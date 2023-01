Erhan Usta: "Fevkalade Yüksek Bir Rakamdır 64,3. Fakat Türkiye Gerçeklerinden Kopuk Bir Rakamdır, Baskılanmış Üzerinde Oynanan Bir Rakamdır"

MAHİR BAĞIŞ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin; "Fevkalade yüksek bir rakamdır 64,3. Fakat Türkiye gerçeklerinden kopuk bir rakamdır. Baskılanmış, üzerinde oynanan bir rakamdır. Bunun sonuçları var. Hem emekliler hem de memurlar… Bu enflasyon rakamları dikkate alınarak ücret ayarlamaları yapılıyor. Bunun birinci mağdur emekli ve memurlar olacaktır. Bu gerçek enflasyon rakamı değildir" dedi.

TÜİK, bugün tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 arttığını açıkladı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27'ye gerilmiş oldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini ANKA Haber Ajansına değerlendirdi.

TÜİK inandırıcılığını kaybettiğini ve yeni açıklanan enflasyon rakamlarıyla bunun bir kez daha anlaşıldığını belirten Usta, "Yüzde 64 yıllık enflasyon düşük bir enflasyon mu fevkalade yüksek bir enflasyon. Bu haliyle bile dünyada bizi neredeyse şampiyon yapacak bir rakam. AB'de yüzde 8-9 enflasyon varken biz de yüzde 64,3" dedi.

"FEVKALADE YÜKSEK BİR RAKAMDIR 64,3 FAKAT TÜRKİYE GERÇEKLERİNDEN KOPUK BİR RAKAMDIR, BASKILANMIŞ ÜZERİNDE OYNANAN BİR RAKAMDIR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları arasında geçmiş yıllarda büyük bir fark olmadığını hatırlatan Usta, "İstanbul Ticaret Odası enflasyonuyla TÜİK enflasyonu arasında geçmişte bir puan, iki puan fark olurdu, bu da normaldi. Fakat son yılda aşırı bir fark oluştu; bu 64,3 rakamı İTO'da yüzde 93, yani 28,7'lik bir fark oluştu arada. ENAG ile aradaki farkı söylemiyorum, onlar yüzde 137,6 ölçtüler. Fevkalade yüksek bir rakamdır 64,3 fakat Türkiye gerçeklerinden kopuk bir rakamdır, baskılanmış üzerinde oynanan bir rakamdır. Bunun sonuçları var. Hem emekliler hem de memurlar bu enflasyon rakamları dikkate alınarak ücret ayarlamaları yapılıyor. Bunun birinci mağdur emekli ve memurlar olacaktır. Bu gerçek enflasyon rakamı değildir" diye konuştu.

Yıl sonu enflasyon rakamlarının açıklanmasında esas muhatabın emekli ve memur yurttaşlar olduğunu vurgulayan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyelim ki geçmişte olduğu gibi İTO ile TÜİK arasında bir farklılık olmasaydı yıllık bazda söylüyorum yüzde 28,7 daha yüksek artış alacaktı çalışanlarımız ve emeklilerimiz. TÜİK emeklilerin ve memurların maaşına çökmüş oldu.

"BU KADAR FAHİŞ YÜKSEK ARTIŞLAR VAR AMA VATANDAŞA VERİLEN ARTIŞLAR YÜZDE 15 İLE SINIRLI KALACAK"

Devletin kendi rakamları var, yılın son günü itibariyle bir kısım vergi, harç, idari para cezalarının oranları arttı. Buralardaki artış yüzde 123. Sadece emlak vergisi yüzde 61,5 artırıldı onun dışında aklınıza gelen devletin aldığı ne kadar vergi varsa bir anlamda bunlar yüzde 123 oranında arttı. Damga vergisi, pasaport harcını, noter harcını, telefonlarımızda her ay ödediğimi özel iletişim vergileri, ehliyet harcı, motorlu taşıtlar vergisi, hepimizin her an maruz kalabileceğimi trafik cezaları…Yılbaşından önce 100 liraysa bir trafik cezası şimdi 223 lira oluyor. Bu kadar fahiş yüksek artışlar var ama vatandaşa verilen artışlar yüzde 15 ile sınırlı kalacak."

"ENFLASYON 85'LERDEN 64'LERE GELDİ. HALA FİYAT ARTIŞI VAR"

Enflasyonun TÜİK tarafından gerilediğini gösteren rakamların açıklanmasına rağmen fiyat artışlarının devam ettiğini dile getiren Usta, şunları söyledi:

"Enflasyon 85'lerden 64'lere geldi. Hala fiyat artışı var, fiyatlar düşmüş değil. Fiyatların artış hızındaki yıllık bazda bir anlamda yavaşlama var. Bunu da kaçırmamak lazım. Hükümet öyle bir şey sunuyor ki sanki fiyatlar düşüyor, fiyatlar düşmüyor artmaya devam ediyor. Bu hükümetin bir gayretiyle yapılmış bir şey de değil. Burada olağan şey nedir; geçen yıl aralık ayındaki kur artışı nedeniyle oluşan yüksek enflasyonun hesaplama ihtimaliyle bazdan çıkmış olması yıllık enflasyonu bir miktar aşağı çekti. Enflasyon ile mücadele yapmıyor hükümet, enflasyonla mücadele yapan bir hükümet vergileri yüzde 120 artırır mı?"

"ONLARIN DEDİĞİYLE 'SÖZDE MODEL' TARİHTE EN HIZLI ÇÖP OLAN MODELDİR"

Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bugün yaptığı; "Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık" açıklamayı da şöyle değerlendirdi:

"Bu bir model değil. Bunun çıktığından itibaren bilimsel bir geçerliliği olmadığını söylemiştik. Model dedikleri şey iki ayda çöktü. Bunun temeli neydi? Türkiye cari fazla verecek, döviz bollaşacak, kur düşecek, kur düştüğü için enflasyon düşecek. Bunların hangisi gerçekleşti? Cari açığımız da 50 milyar dolar üzerinde olacak. Onların dediğiyle 'sözde model' tarihte en hızlı çöp olan modeldir. Hiçbir hedefi olmayan temel omurgası çökmüş bir modeldir Türkiye ekonomi modeli."