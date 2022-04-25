Erdoğan: "Yargıya Güven Giderek Yükseliyor"

ARALIK, IĞDIR (ANKA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet sisteminin kalitesinde yaşanan iyileşmelerin, milletimizin yargıya yönelik bakış açısına da müspet olarak yansıdığını gördük. Son yıllarda karşılaştığımız onca badireye, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi darbe girişimlerine rağmen yargıya güven giderek yükseliyor. Adalet teşkilatımız FETÖ'cü unsurlardan, hukuk sistemimiz de vesayetçi zihniyetten kurtuldukça; yürütmesi, yasaması ve yargısı ile demokrasimiz Allah'a hamdolsun güç kazanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı organları temsilcileri ile Çankaya Köşkü'nde iftarda bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

"ADALET HANGİ IRK, İNANÇ, RENK, COĞRAFYADAN OLURSA OLSUN TÜM İNSANLIĞIN ORTAK TALEBİ VE ORTAK DEĞERİDİR"

"Adaleti mülkün temeli gören bir geleneğe mensubuz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi Şeyh Edebali'den beri yönetim anlayışımızın köşe taşlarından biridir. Adalet hangi ırk, inanç, renk, coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak arayışı, ortak talebi ve ortak değeridir.

İnsanın şahsi hayatında her şeyin başı nasıl sağlıksa devlet ve toplum hayatında her şeyin başı adalettir. Devlet, hukuk, siyaset, ordu, iktisat, toplum arasındaki zincirleme ilişkinin ilk ve son halkası adalettir. Adaletin olmadığı yerde huzur, birlik, kalkınma, ilerleme, refah olmaz. Hukukun işlemediği, adalet duygusunun zedelendiği yerde sosyal barış ve istikrardan söz edilemez.

Gerek tarihteki önemli dönüm noktalarına gerekse etrafımızda yaşanan huzursuzluklara baktığımızda muhakkak adaletin tesisiyle ilgili sıkıntıları görüyoruz. Adaletle ilgili temel sorunlarını çözme kabiliyetini yitiren toplumlar birçok can yakıcı krizle boğuşmak zorunda kalıyorlar.

Türkiye son 20 yılda demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde kendini bu ateş çemberinin dışında tutmayı başarmıştır. Milletimize verdiğimiz ülkeyi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde yükseltme sözümüze daima sadık kaldık. Atalarımıza rehberlik eden adalet dairesi 2002'den beri bizim de devlet ve siyaset tasavvurumuza istikamet çizdi.

Yargıda temel kanunların yenilenmesinden, geleneksel mimariye sahip yeni adliye saraylarının inşasına, ulusal yargı ağı UYAP'ın kuruluşuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı, lekelenmeme hakkı, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, kamu denetçiliği kurumu ve istinaf mahkemeleriyle iki dereceli yargılama sistemine geçilmesi de hukuk sistemine getirdiğimiz önemli yeniliklerdir.

"17-25 ARALIK VE 15 TEMMUZ GİBİ DARBE GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN YARGIYA GÜVEN GİDEREK YÜKSELİYOR"

Adalet sisteminin kalitesinde yaşanan iyileşmelerin, milletimizin yargıya yönelik bakış açısına da müspet olarak yansıdığını gördük. Son yıllarda karşılaştığımız onca badireye, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi darbe girişimlerine rağmen yargıya güven giderek yükseliyor. Adalet teşkilatımız FETÖ'cü unsurlardan hukuk sistemimizde vesayetçi zihniyetten kurtuldukça yürütmesi, yasaması ve yargısı ile demokrasimiz Allah'a hamdolsun güç kazanıyor. Hukuk devleti ilkesinde kaydedilen ilerlemeler devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirme yanında Türkiye'nin ekonomisine, diplomasisine, ticaretine, turizmine dışarıdaki itibarına da olumlu etki ediyor.

Mevcut anayasamız ruhunu darbecilerin üflediği bir anayasa metnidir. Süngü tehdidi altında yazılan ve millete dayatılan bu anayasa son 40 senede birçok kez değiştirilmiş, pek çok defa revizyona uğramıştır. 1980 anayasasıyla ilgili en köklü değişiklikleri de biz yaptık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle milli iradeyi zayıflatan, anti demokratik girişimlere kapı aralayan yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak bu tüm revizyonlara rağmen anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadık.

"HER TARTIŞMAYLA BİRLİKTE DEMOKRATİK, SİVİL, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE KUŞATICI ANAYASAYA İHTİYACINI DAHA İYİ KAVRIYORUZ"

Değişikliklerle adeta yamalı bohçaya dönüşen anayasanın çözümsüzlük kaynağı olduğu her sınamada anlaşılıyor. Her tartışmayla birlikte Türkiye'nin demokratik, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı anayasaya ihtiyacını çok daha iyi kavrıyoruz. Doğrudan milleti iradesini yansıtan, evrensel değerlerden beslenen sivil anayasaya sahip olmadıkça bu tartışmalar bitmeyecektir.

Bu meseleyi çözmek siyaset kurumunun öncelikli görevidir. Geçtiğimiz yıl çağrı yapmıştık. Muhalefet partilerin hiçbiri somut anayasa metni koyamadığı için maalesef bu gayreti şimdilik yarım kaldı. İnşallah 2023'te Türkiye bu meselesini de çözecektir."