Erdoğan: Her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Dr. Fazıl Küçük tören alanında konuştu. Erdoğan, Kıbrıs'ta Türk halkının zulme uğradığını ancak zalimlere boyun eğmediğini belirterek, 'Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, genç nesillerin tarih bilinci ve şuuruyla yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek, genç nesillerimizi tarih bilinci ve şuuruyla yetiştirmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için maalesef kan, gözyaşı ve katliam demekti. Ada'da tek bir Türk bırakmamaya yeminli Enosis sevdalıları barış ve huzuru dinamitledi. İnsanlık onurunu ve vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmetti. Kardeşlerimiz evlerinden, yurtlarından, ailelerinden, hayatlarından zorla koparıldı. Burada bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Gözünü kin ve nefret bürümüş hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini hem de çok acı bir şekilde bu topraklarda gördük. Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türkiye'nin tüm riskleri göze alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediler. Türk ordusu 49 yıl önce mücahit kardeşleriyle omuz omuza çarpışarak yazdığı destanla Kıbrıs Adası'na barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün KKTC çatısı altında kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye'nin de sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkı geleceğine daha bir umutla bakıyor' dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Erdoğan, konuşmasının başında vatan için canının feda eden rahmet dileyerek, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün bizi bir kez daha hasretle, muhabbetle bağrına basan Kıbrıs Türk halkına, Ada'da yaşayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin tamamının selam ve sevgilerini sizlere ulaştırmak istiyorum. Sözlerimin hemen başında bir kez daha istiklal ve istikbalimiz uğrunda can veren aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet, makamını ali, ruhlarını şad eylesin. Rabbim bizlere de şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri kutlu emanetlere sahip çıkmayı nasip eylesin diyorum. Kahraman gazilerimize Allah'tan sağlıklı ve bereketli ömür niyaz ediyor, her birine tek tek şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önünü açarak, Kıbrıs halkını bir soykırımdan kurtaran dönemin başbakanı Sayın Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı, ömrünü Türk dünyasının birliğine adamış Sayın Türkeş'i burada bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Aynı şekilde şehitlerin hatırasına sahip çıkan, onların yere düşürmediği sancağı sahiplenen Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

'İŞLENEN KATLİAMLARI NE UNUTACAĞIZ NE DE UNUTTURACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eosis ve Eoka'nın katliamlarının unutulmayacağını, asla muvaffak olamayacaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Kardeşlerim, garanti anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde kahraman Mehmetçiğimiz Ada'ya ayak bastığı 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Türkünün asla yalnız olmadığını ve Türk milletinin hiçbir zaman boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur özlemi doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Ada'nın Güney'inde ise kendisini Kıbrıs'ın tek hakimi ve sahibi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyet hala varlığını sürdürüyor. Rumların yeni lideri Enosis, Eoka bayrakları altında poz veriyor. Eoka terör örgütünün silahsız, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlederek toplu mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Gerçekleri yani yaptıkları mezalimi ve katliamı bu şekilde tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklar. Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız. Dünyanın da unutmasına asla izin vermeyeceğiz. Tarih apaçık göstermiştir ki Rumların Kıbrıs Türküne tahammülü yoktur. Kıbrıs Türk tarafının yarım asrı aşkın bir süre çözüm için her türlü çabayı ortaya koyduğu müzakerelerden sonuç alınamamış olmasının nedeni de budur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman müzakereden, uzlaşıdan kaçmamıştır. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık, kin gütmedik. Ada'nın iki unsurunun bir arada barış içinde yaşamasının yollarını samimi şekilde aradık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz. Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken, Federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın 2021 yılında Cenevre'de ortada koyduğu vizyona vakit kaybetmeksizin karşılık verilmelidir. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girilmesi söz konusu değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı tek iş, kendi kabahatini gizleyerek, başta Avrupa Birliği olmak üzere üçüncü taraflara bizleri şikayet etmektir. Kıbrıs Türkünün eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmedikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye ile gönül ve dava birliği içinde olmasından da rahatsız oluyorlar. 20 Temmuz 1974'te bu bağların ne kadar güçlü olduğunu gördüler.'

'KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ BİR AN EVVEL TANIYIN'

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında yaptığı çağrıyı tekrar ederek, 'Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkünün varlığının, güvenliğinin, esenliğinin ve refahının daima güvencesi olacaktır. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Çalışmalarımız, maruz bırakıldığınız hukuk dışı, gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması hedefiyle kararlılıkla sürecektir. Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen sene Kasım ayında Semerkant'ta anayasal ismiyle kucak açtı. Bunu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Gözlemci Üyeliği izledi. Bu adımların inşallah yenileri de gelecek. Adanın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir. İşte bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum; Gelin, adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durması, güçlü bir devlet haline gelmesi için bu zamana kadar verdiğimiz desteği her alanda artırarak devam ettireceğiz' dedi.

'YENİ TERMİNAL, KKTC'Yİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan yeni terminal ve pistin, KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir cazibe merkezi haline getireceğini belirterek, 'Bugün açılışını yaptığımız Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti Kıbrıs Türk kardeşlerimizde iş birliğimizin yeni bir nişanesi olmuştur. Açılışımızı bugün gerçekleştirerek bayram sevincimizi ve gururumuzu artırdık. Bu güzide eserin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkesi bir kez daha şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Yeni terminal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir cazibe merkezi haline gelmesine katkıda bulunacaktır' diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

'Sözlerimi tamamlarken bir kez daha Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin müstesna isimleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'mız Kıbrıs Türk halkına ve tüm milletimize kutlu olsun derken, özellikle de 11 vilayetimizdeki deprem felaketinde ebediyete uğurladığımız Kuzey Kıbrıs'tan meleklerimize aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.?