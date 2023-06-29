Erdoğan: 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Tıpkı 30 Yıl Önceki 1994 Seçimleri Gibi Belediyecilikte Yeni Bir Milat Olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul'u son 4 yıldır esir alan algı belediyeciliğinin bu güzel şehrimize verdiği zararları gördükçe hepimizin içi kan ağlıyor. İzmir’den Antalya’ya, Adana’dan Mersin’e, Ankara’ya muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçelerimiz de aynı zihniyetin elinde maalesef kan kaybediyor. Elbette bizler gibi vatandaşlarımız da bu kötü gidişatı görmekte, hesabı sandıkta sorulmak üzere derin hafızasına kaydetmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimleri, tıpkı 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi inşallah belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. 94 ruhunu tekrar dirilterek, şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İstanbul'u son 4 yıldır esir alan algı belediyeciliğinin bu güzel şehrimize verdiği zararları gördükçe hepimizin içi kan ağlıyor. İzmir'den Antalya'ya, Adana'dan Mersin'e, Ankara'ya muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçelerimiz de aynı zihniyetin elinde maalesef kan kaybediyor. Elbette bizler gibi vatandaşlarımız da bu kötü gidişatı görmekte, hesabı sandıkta sorulmak üzere derin hafızasına kaydetmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimleri, tıpkı 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi inşallah belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. 94 ruhunu tekrar dirilterek, şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Teşkilatı ile bayramlaşma programına katıldı. Canlı bağlantıyla programa katılan Erdoğan şöyle konuştu:

"BİR SONRAKİ BAYRAMI, YENİ YUVALARININ SICAKLIĞINDA GEÇİRMELERİ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

"Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışmamızı göstermek, yaralarımızı sarmak için eşsiz fırsatlardır. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sevdiklerini kaybetmenin acısıyla yürekleri yanan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını özellikle bugünlerde daha fazla hissettirmeliyiz. Bu anlayışla, devletimizin ilgili tüm kurumlarının yanı sıra belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yanındayız. Bir sonraki bayramı, afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının sıcaklığında geçirmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Toplam 650 bin deprem konutundan 319 bininin inşasını ilk bir sene içinde bitirerek inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz.

"MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ BAYRAM SONRASI MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

Bizden desteğini esirgemeyen deprem bölgesiyle birlikte diğer illerimizi de kalkındırmanın gayretindeyiz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılması sonrasında hemen kolları sıvadık. Kendi alanında yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk. Meclis'teki ve genel merkezimizdeki görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta arayla üst üste yaptığımız iki kabine toplantımızda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri parti içi koltuk kavgasından haftalardır başlarını kaldıramazken, biz meydanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Çiftçilerimizden asgari ücretle çalışanlara, toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik müjdelerimizi açıkladık. Emeklilerimizin maaş ve ikramiye ödemelerini bayram öncesinde yaparak hayır dualarını aldık. Konut kiralarında üst sınır uygulamasını bu sene de devam ettiriyoruz. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle milletimiz bize, partimize ve ittifakımıza olan güvenini göstermiştir. Kendisinin ve evlatlarının geleceğini bizde gördüğünü bir kez daha açık ve net olarak ifade etmiştir.

Muhalefet cephesinde seçimlerden bu yana yaşananlar karşımızdakilerin çaplarını ve ufuklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Bunların ülkeyi yönetebilecek kadrolarının da kapasitelerinin de olmadığı anlaşılmıştır. Bunların tek gündem maddelerinin koltuklarını korumak, siyasi ömürlerini biraz daha uzatmak olduğu görülmüştür. Ülkemiz adına, işin daha üzücü yanı, muhalefet cenahında hatalardan ders çıkartma gibi bir niyetin olmayışıdır. Seçim yenilgisinin faturası depremzedelerimiz ve köylülerimiz başta olmak üzere halen seçmene kesiliyor. Ülke ve millet düşmanlarıyla araya mesafe koyma noktasında hiçbir irade sergilenmiyor. Bölücü örgüt elebaşını öven provokatörlere sahip çıkılmasından, yalan ve iftira siyasetinde ısrar edilmesine kadar aynı alışkanlıklar devam ettiriliyor. Muhalefetin uğraştığı konulara baktığımızda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkına varıyoruz. Yani bu ülkede, ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bizler gerçekleştireceğiz.

"ENFLASYONDAN VATANDAŞIN LOKMASINA EL UZATAN AÇGÖZLÜLERE KADAR, NEREDE BİR SORUN VARSA ÇÖZÜMÜN ADRESİ BİZİZ"

Hangi siyasi partiye oy verirse versin, 85 milyon umudunu bize bağlamıştır. Enflasyondan vatandaşın lokmasına el uzatan açgözlülere kadar, nerede bir sorun varsa çözümün adresi biziz. 40 yıldır milletin kanını emen terör belasını bitirecek iradenin sahibi biziz.

Hiçbirimizin milletimizin umutlarını boşa çıkarma lüksü yoktur. Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma gibi hakkı asla ve asla yoktur. Kibir, böbürlenme, şımarma, tepeden bakma bizim partimizde kendisine yer bulamaz, bulmamalıdır. 21 yılda elde ettiğimiz 17'nci zafer sonrasında bize yakışan tevazudur, bize yakışan samimiyettir, tebessümdür, anlayıştır, hoşgörüdür.

"31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ, TIPKI 30 YIL ÖNCEKİ 1994 SEÇİMLERİ GİBİ İNŞALLAH BELEDİYECİLİKTE YENİ BİR MİLAT OLACAKTIR"

İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimseyi bırakmayacağız. Unutmayın, 24 belediyeden 19 belediyeye ilçelerde düştük. Bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Neden, niçin, nasıl bu noktaya geldik? Öyleyse, süratle buradaki eksikleri gidermemiz, her vatandaşımızı Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındıracak, inandıracak adımlar atmamız lazım. Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte daha çok çalışacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine sizden bu anlayışla, şimdiden çok sıkı bir şekilde hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u son 4 yıldır esir alan algı belediyeciliğinin bu güzel şehrimize verdiği zararları gördükçe hepimizin içi kan ağlıyor. İzmir'den Antalya'ya, Adana'dan Mersin'e, Ankara'ya muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçelerimiz de aynı zihniyetin elinde maalesef kan kaybediyor. Elbette bizler gibi vatandaşlarımız da bu kötü gidişatı görmekte, hesabı sandıkta sorulmak üzere derin hafızasına kaydetmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimleri, tıpkı 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi inşallah belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. 94 ruhunu tekrar dirilterek, şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya başta olmak üzere hizmetsizlik girdabında sürüklenen tüm şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız."