Haberler

Kayseri-Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon, resmi törenle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi törenle yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, bu yıl 3 milyon ziyaretçi beklediklerini duyurdu.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi törenle açıldı. Başkan Büyükkılıç, "Bu sene inşallah 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Sezonu erken açıyoruz, geç kapatıyoruz" dedi.

Kayseri'de bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. 3 bin yatak kapasiteli 17 otelin yer aldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde 18 Aralık'ta başlayan yeni sezon, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi törenle açıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, daire başkanları, kayak severler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

'250 BİN TON SUNİ KAR ÜRETEREK PİSTLERİMİZİ KULLANILABİLİR HALE GETİRDİK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "19 tane mekanik tesisi, 41 tane pistimiz ve 112 kilometre pist uzunluğumuzla Develi Kapı, Hisarcık Kapı, Tekir Kapı, Hacılar Kapı olmak üzere 4 bölgeden rahatlıkla bu imkanlardan faydalanacağınız bir kayak merkezinden söz ediyoruz. Sezonumuzu 2 gün önce başlattık. Bugün de resmi açılışını yapıyoruz. Kar yağmaya başladı ama pistlerimizin daha sağlıklı olması için tam 154 adet kar ünitesi ile 250 bin ton suni kar üreterek pistlerimizi kullanılabilir hale getirdik. Aynı zamanda gece kayağımızın da olduğunu anımsatıyorum. Dolayısıyla hafta sonları cuma cumartesi akşamları gece kayağı da yapılıyor" diye konuştu.

'YARINDAN İTİBAREN CHARTER SEFERLERİ BAŞLIYOR'

Erciyes'te kayak ve diğer spor tesislerinin yanı sıra spor ve turizme hizmet eden bir dağ olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, dünyadaki 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den ilk ve tek merkez olarak yer almış ve kendinden söz ettirmiş. Kayseri'miz, Avrupa Spor Şehri ünvanını almıştı. Yakın bir geçmişte de Dünya Spor Başkenti için adaylık başvurusunu yaptık. İnşallah bu ünvana da kavuşacağımıza inanıyorum. Erciyes Kayak Merkezi'nin tapusu, Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Erciyes Kayak Merkezi'nin yönetim anlayışı Erciyes A.Ş. olarak Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. Yarından itibaren Polonya ve Çekya başta olmak üzere charter seferleri başlıyor. Orta Avrupa'dan direkt kayakçı dostlarımız gelmeye başlayacak. Geçen sene 2,5 milyondu, bu sene inşallah 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Sezonu erken açıyoruz, geç kapatıyoruz" dedi

'ORDU'DAN AÇILIŞ İÇİN GELDİK'

Ordu'dan gelen Özge Nur Karataş, "Çok keyifli. Bu sene sezon erken açıldı. Gayet güzel. Pistler biraz buzlu ama ikinci kar yağışında güzel olacağını düşünüyorum. Ordu'dan açılış için geldik. Kaymayı seviyoruz. Oğlum da kayıyor. Birlikte kayıyoruz. Hava da bugün şansımıza çok güzel" diye konuştu.

'SEVEREK GELİYORUZ'

Arkadaşlarıyla birlikte Erciyes'e gelen İnci Çakır ise "Erciyes çok güzel. Bir sürü pist imkanı olması çok güzel bir opsiyon. Severek geliyoruz. Biz açılış açılmaz geldik. Ankara'dan geliyoruz. Kayak için geldik. Sabah 05.00 gibi yola çıktık. Buraya geldik. Hep beraber sezon açılır açılmaz geldik" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
Anderson Talisca vitesi 5'e taktı! Bir gol daha

Süper Lig'e tek başına damga vuruyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
title