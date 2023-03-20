Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Güncel Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hiçbir ittifaka katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini açıklarken ekranda ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Davut Güloğlu'nun burada ne işi var?" gibi yorumlar yaptı.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler ittifaklarını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda AK Parti, bir süredir Yeniden Refah Partisi (YRP) ile Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşüyordu. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün kameralar karşısına geçerek parti olarak aldıkları kararı açıkladı.

Yeniden Refah'ın emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah." dedi.

Erbakan bu açıklamayı yaparken parti kurmaylarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Erbakan'ın arkasında yer alan bir isim ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu ekranlarda görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Görüntünün gündem olması sonrası sosyal medyada"Davut Güloğlu'nun burada ne işi var?" gibi birçok yorum yapıldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Seçim Sonuçları

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

Adam açıklama yaptı ya Erbakan hocanın oğlunun arkasındayım diye

Cevap Yaz16Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title