Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hiçbir ittifaka katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini açıklarken ekranda ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Davut Güloğlu'nun burada ne işi var?" gibi yorumlar yaptı.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler ittifaklarını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda AK Parti, bir süredir Yeniden Refah Partisi (YRP) ile Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşüyordu. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün kameralar karşısına geçerek parti olarak aldıkları kararı açıkladı.

"HERHANGİ BİR İTTİFAKA DAHİL OLMAYACAĞIZ"

Yeniden Refah'ın emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah." dedi.

DAVUT GÜLOĞLU'NU GÖRENLER ŞAŞIRIP KALDI

Erbakan bu açıklamayı yaparken parti kurmaylarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Erbakan'ın arkasında yer alan bir isim ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu ekranlarda görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Görüntünün gündem olması sonrası sosyal medyada"Davut Güloğlu'nun burada ne işi var?" gibi birçok yorum yapıldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: