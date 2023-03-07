ENKAZDAN YARALI ÇIKARILAN ÜNİVERSİTELİ SUDE'DEN ÜZÜCÜ HABER

HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Mehmet Nasif Öcal (52) ile Yasemin Öcal (40) çiftiyle birlikte enkazdan yaralı kurtarılan 3 kızından en büyüğü Sude Lal Öcal'dan (19) acı haber geldi. Öcal ailesinin verdiği DNA testinden öldüğü belirlenen Sude'nin cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Taşır Apartmanı da yıkıldı. 2 katlı binanın zemin katında oturan 3 çocuk annesi Yasemin, eşi Mehmet Nasif, kızları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Sude Lal, 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa (15) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Öcal (7), enkaz altında kaldı. Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Öcal çifti ile 2 kızı önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çift ile 2 kızları 18 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi ancak enkazdan çıkarılan büyük kızları Sude Lal Öcal'dan sonrasında haber alınamadı.

Öcal çifti ile 2 kızı ise İzmir'de bir yakınlarının yanına taşındı. Öcal çifti, Sude'nin bulunması için 1 Mart'ta DNA testi verdi. Test sonuçları gerçeği ortaya çıkardı. Sude'nin yaşamını yitirdiği ve cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi. Savcılık, aileye arayıp, durumu iletti. Öcal çifti, Sude'nin cenazesini teslim almak üzere Adana'ya yola çıktı. Sude'nin cenazesinin memleketleri Hatay'a götürülüp, burada toprağa verileceği belirtildi.