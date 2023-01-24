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Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye Gidiyor

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Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye Gidiyor

BANDUNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Tangkuban Parahu yanardağı, Endonezya'da resmi tatil olan Bahar Festivali'nde çok sayıda turist çekiyor.

Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye GidiyorEndonezya'nın Bandung kenti yakınlarında bir yanardağ olan Tangkuban Parahu'yu ziyaret eden turistler görülüyor, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua) 

BANDUNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Tangkuban Parahu yanardağı, Endonezya'da resmi tatil olan Bahar Festivali'nde çok sayıda turist çekiyor. İnsanlar dağın tepesindeki sıcak su pınarlarını ve kaynayan çamuru yakından görmek için kraterin ucuna kadar giderek bu büyüleyici manzaranın fotoğrafını çekiyor.

Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye GidiyorEndonezya'nın Bandung kenti yakınlarında bir yanardağ olan Tangkuban Parahu'nun kraterinin havadan fotoğrafı, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye GidiyorEndonezya'nın Bandung kenti yakınlarında bir yanardağ olan Tangkuban Parahu'yu ziyaret eden turistler görülüyor, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye GidiyorEndonezya'nın Bandung kenti yakınlarında bir yanardağ olan Tangkuban Parahu'nun krateri görülüyor, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye GidiyorEndonezya'nın Bandung kenti yakınlarında bir yanardağ olan Tangkuban Parahu'nun kraterinin havadan fotoğrafı, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye GidiyorEndonezya'nın Bandung kenti yakınlarında bir yanardağ olan Tangkuban Parahu'nun kraterinin havadan fotoğrafı, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezyalılar, Bahar Festivali Tatilinde Yanardağ Görmeye GidiyorEndonezya'nın Bandung kenti yakınlarında bir yanardağ olan Tangkuban Parahu'yu ziyaret eden turistler görülüyor, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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