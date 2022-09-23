Emniyet kemeriyle boğmuştu; mahkemede cinsel saldırıya uğradığını söyledi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket Çelik (40), 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında...

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket Çelik (40), 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Çelik, Öz'ün kendisine farklı tarihlerde birkaç kez cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Adliyedeki hakim- savcı otoparkında keşif yapıldı. Otoparka, söz konusu araca benzeyen hafif ticari araç getirildi. Sürücü koltuğuna ise Hakkı Öz'ü temsilen biri oturdu. Buket Çelik, o anları anbean anlattı.

Olay, 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. İddiaya göre Buket Çelik, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Hakkı Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

Öte yandan, hakim- savcı otoparkında keşif yapıldı. Otoparka, söz konusu araca benzeyen hafif ticari araç getirildi. Sürücü koltuğuna ise Hakkı Öz'ü temsilen biri oturdu. Buket Çelik, o anları anbean anlattı.