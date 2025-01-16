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Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Bolortsetseg Luvsandorj ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Luvsandorj'u kütüphanenin girişinde samimi bir şekilde karşıladı. İkili, ilk olarak Cihannüma Salonu'na geçti.

Kütüphanenin Moğolistan bölümündeki kitapları inceleyen lider eşleri, burada fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, Luvsandorj'a Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Moğolca'ya çevrilen "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ile Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce tercümesini, Luvsandorj da Emine Erdoğan'a Moğolistan kültürünü yansıtan plak ve kitaplar armağan etti.

Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri hediye etti

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçen lider eşlerini, Cumhurbaşkanlığı kreşindeki çocuklar karşıladı.

Emine Erdoğan ve Luvsandorj, burada çocukların geleneksel el sanatları çalışmalarını inceledi.

Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri Emine Erdoğan ve Luvsandorj'a hediye etti. Hediyeleri alan lider eşleri, çocuklara teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Anadoludakiler" sergisine ziyaret

Daha sonra lider eşleri, Emine Erdoğan'ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" sloganıyla hayata geçirilen "Anadoludakiler" sergisini ziyaret etti.

Sergide yer alan Ankara bindallı, Trakya gelin ve Erzincan gelin gibi yöresel kıyafetleri yakından inceleyen Emine Erdoğan ve Luvsandorj, kullanılan kumaş ve motiflere ilişkin bilgi aldı.

Kumda pişirilen Türk kahvesi içen lider eşleri, salep ve leblebi tattı.

Pamuklu dokuma üzerine tahta baskıyı deneyimleyen Emine Erdoğan ve Luvsandorj, ipek kumaş üzerine çeşitli ağaç yaprakları kullanılarak yapılan ekolojik baskı tekniğine ilişkin bilgi aldı, tekniğin uygulanma şeklini gördü.

Anadolu'nun gıda ve tekstil gibi çeşitli alanlardan kültürel mirasını gözler önüne seren sergi, 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Luvsandorj, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı

Emine Erdoğan ve Luvsandorj, serginin ardından Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ve Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaşlarıyla dikilmiş kıyafetlerin sergilendiği "Sof Kumaşı Defilesi"ni izledi.

Defile sırasında Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri sof kumaşı ve defileye ilişkin bilgi verdi.

Program sonrası Luvsandorj, ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Erdoğan olan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

"Bu ziyaretler, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprülerini güçlendirecek"

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Resmi ziyaret kapsamında ülkemizde bulunan Moğolistan Devlet Başkanının değerli eşi Bolortsetseg Luvsandorj Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı kütüphanemizi tanıtma ve Moğolistan kitaplığındaki nadide eserleri inceleme fırsatı bulduk. Ankara Olgunlaşma Enstitümüz tarafından üretilen Anadolu'nun zarafetini ve tarihini taşıyan Sof Kumaşı Defilesi ile geleneksel dokumalarımızın güzelliğine birlikte tanıklık ettik. Ardından Anadoludakiler sergimizi gezerek geçmişten geleceğe taşınan bilgi, birikim ve beceriyi paylaştık. Gönülden inanıyorum ki kültür ve sanatla harmanlanan bu ziyaretler, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprülerini daha da güçlendirecek."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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