Emep'ten Birtek-Sen'e Dayanışma Ziyareti

(GAZİANTEP) - EMEP heyeti, tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in yarın görülecek duruşması öncesinde sendikanın genel merkezine dayanışma ziyaretinde bulundu. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Hırsızlar, çeteler, katiller dışarıda gezerken bir sendikacının gerçekleri ifade ettiği için tutuklanması kabul edilemez" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca'nın da yer aldığı parti heyeti ziyarette, Mehmet Türkmen'in serbest bırakılması için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

BİRTEK-SEN Genel Merkezi'nde sendika yöneticileriyle buluşan Seyit Aslan, Mehmet Türkmen'in Antepli işçiler tarafından bilinen gerçekleri anlattığı, mezbaha düzeni ve yoğun sömürüyü görünür kıldığı için tutuklandığını belirterek, "Görünen o ki buna bile tahammül edemeyen bir sermaye düzeni ve saray düzeni var. Antep'te, Akbelen'de olduğu gibi ya da gerçekleri yazan gazetecilere olduğu gibi baskı yoluyla tutuklama kararı geldi" dedi.

YARIN GÖRÜLECEK DURUŞMAYI TAKİP EDECEKLER

Tutuklandığı günden bu yana Türkmen'le dayanışmayı sürdürdüklerini dile getiren Aslan, "Hem BİRTEK-SEN'in hem de Antepli tekstil işçilerinin yanındayız. Yarın duruşmayı takip edeceğiz. Beklentimiz ve talebimiz bir an önce Mehmet Türkmen'in tutukluluğunun son bulması ve kaldığı yerden mücadelesine devam etmesidir. Hırsızlar, çeteler, katiller, yüzlerce işçiyi katledenler ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezerken bir sendikacının gerçekleri ifade ettiği için tutuklanması kabul edilemez" diye konuştu.

Türkmen serbest bırakılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Aslan, "Bu ülkede haksızlığa uğrayan, sermayenin saldırısına uğrayan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞÇİLER DE DURUŞMADA OLACAK

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da Emek Partisi olarak yarınki duruşmaya sömürü düzenine karşı sesini yükseltmek isteyen herkesin dayanışmasını taşıyacaklarını söyledi. Geçen aylarda BİRTEK-SEN ile birlikte yürüttükleri çalışmayla Antep'te iş cinayetlerinin üzerinin nasıl bir düzenekle örtüldüğünü ortaya çıkardıklarını belirten Karaca, "Burada özel hastanelerden SGK'ye, devletin bütün bürokratik aygıtlarından adliyeye uzanan bir düzenekle işçilerin hayatlarının nasıl altüst edildiğini gösterdik. O gün işçilerle birlikte sormuştuk, 'Neden tek bir patron yargılanmazken biz tek bir hakkımızı alabilmek için 5-10 yıl boyunca adalet mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz ve bu süreçler aleyhimize sonuçlanıyor' diye. Nihayet bir gerçek ortaya kondu. Antep'teki her işçi Türkmen'in söylediklerini bire bir yaşıyor. Bu nedenle Antepli işçiler kimin haklı olduğunu gayet iyi biliyor. Bu sözü sahiplenmek üzere de yarın duruşmada olacaklar" dedi.

BİRLİKTELİK VURGUSU

Gazetecilerin tutuklanmasına da değinen Karaca, "Görünen o ki biz böylesi saldırganlıkları önümüzdeki dönem daha çok yaşayacağız. Çünkü işçi sınıfı bütün bu yoksulluk karşısında bir arayış içerisinde. Asıl korkuları bu arayışın BİRTEK-SEN gibi sınıf sendikacılığı yapan sendikalara akmasıdır. Bu saldırganlık karşısında yapacağımız en temel şey bütün emek örgütlerinin, hak örgütlerinin, mücadele örgütlerinin birleşik bir mücadele hattına oturmasıdır. Yarın uluslararası heyetlerden tutun sendika, siyasi parti, hukuk örgütleri temsilcilerine kadar pek çok çevrenin burada yan yana gelecek olması da bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.

"ANTEPLİ İŞÇİLER KORKMUYOR, SENDİKASINA SAHİP ÇIKIYOR"

Ziyaret için Emek Partisine teşekkür eden BİRTEK-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik ise 2 yıldır BİRTEK-SEN'e dönük ciddi bir baskı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bunda sendikamızın işçiler arasında bilinir hale gelmesi ve gündem olmasının etkisi var. Antepli işçiler ne zaman mücadeleye girişse karşılarında patronu, valiyi, polisi, patronların medyasını buluyor. Bu nedenle biz BİRTEK-SEN olarak sadece patronlara karşı mücadele etmiyoruz. Mücadele eden işçiler yanlarında ise sürekli Emek Partisini görüyorlar. Oysa pek çoğu diğer partilere oy verdi ancak onları yanında bulamıyor. Antep işçi sınıfı artık kendi partisini de tanımaya başladı. Bu nedenle Antepli işçiler mücadelelerini sendikalarıyla kendi partileriyle büyütebileceklerinin de bilincine varmaya başladı. Yasak kararları yetmeyince; geçtiğimiz yıl da olduğu gibi başkanımızı tutukluyorlar. Patronların iş kazası nedeniyle yargılandığını görmüyoruz. Asıl amaç sendikamızı yıldırıp işçi sınıfının gözünü korkutmaktı. Ancak başarılı olamadılar, Antepli işçiler korkmuyor, sendikasına sahip çıkıyor."

"TUTUKLAMALARIN NEDEDİ GÖZDAĞI VERMEK"

BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp de Türkiye'nin yarısını madenlere ruhsatlayan iktidarın köylüler toprağını savunmasın diye gözdağı vermek üzere Esra Işık'ı tutukladığının altını çizerek, "Mehmet Türkmen'in tutuklanma gerekçesi de benzer. Türkmen'le Antepli işçilere gözdağı veriyorlar. Yüzlerce yıldır süren sınıf mücadelesi Mehmet Türkmen tutuklandı diye bitmeyecek. Mehmet Türkmen cezaevinde olduğu süreçte de mücadelesini sürdürdü, oradaki insanlık dışı koşullara karşı. Çıktığında da mücadeleye kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ziyarette yer alan eski Akınal Sentetik işçisi Mustafa Tomurcuk da "Ben bu OSB'de çalışırken parmaklarını kaybeden 4 çocuk babası bir işçiyim. Yarınki duruşmada yaşadıklarımı dile getireceğim. Çalıştığım fabrikada benden önce de benden sonra da birçok iş kazası oldu. Mehmet Türkmen'in de söylediği gibi gerçekten mezbaha gibiydi fabrika. Gözümüzün önünde ölen arkadaşımız oldu bizim. Bu fabrikada birçok arkadaşımız önlem alınmadığı için ya hayatını kaybetti ya parmaklarını kaybetti. Bu iş kazaları nedeniyle hiçbir işverene ceza verilmedi. Ben kaza geçireli 6 yıl oldu, 6 yıldır davadan bir sonuç alamadım" dedi.

Kaynak: ANKA