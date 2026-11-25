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(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Edremit'te MESEM'li bir kız öğrencinin çalıştırıldığı fırının sahibi tarafından istismar edilmesi ve kaçırılması iddiasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (MESEM) bir kız öğrencinin, çalıştırıldığı fırının sahibi İ.Ç. tarafından kaçırıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Karaca önergesinde, basına yansıyan haberlerde 14 yaşındaki öğrenciye 2024 yılından beri uyuşturucu verildiğinin, tehdit yoluyla istismarın yaklaşık iki yıl sürdüğünün ileri sürüldüğünü kaydetti. Failin eşinin durumu fark ederek çocuğun ailesine bilgi vermesi üzerine olayın açığa çıktığını öne süren Karaca, hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılan İ.Ç'nin soruşturma sürecinde kaçtığını ve yaklaşık iki yıldır yakalanamadığını aktardı. Karaca, ayrıca firari sanığın 16-17 Kasım'da istismar ettiği çocuğu kaçırdığını, ailesini tehdit etmeyi sürdürdüğünü ve kaçırma olayında kendisine yardım eden kişilerin de bulunduğunu ifade etti.

Çocuğun babasının basına yaptığı açıklamalara da önergesinde yer veren Karaca, failin aileye daha önce "Kızınızı bana verin, ben size para vereyim" teklifinde bulunduğunu, bu teklifin reddedilmesinin ardından çocuğun kaçırıldığını savundu. Ailenin tehditler nedeniyle dört çocuğunun bir yıldır okula gidemediğini belirten Karaca, ailenin başvurdukları yetkililerden sonuç alamadıklarını iddia etti.

Karaca, bir çocuğun iki yıl boyunca istismara uğraması, hakkında dava açılan failin yakalanamaması, firari durumdayken çocuğu kaçırabilecek kadar rahat hareket edebilmesi ve ailesinin tehdit altında yaşamasının adli mekanizmaların çocukları koruma ve failleri etkili biçimde takip etme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapılan "sıfır tolerans" açıklamalarının kadınların ve çocukların yaşamını güvence altına almak için yeterli olmadığını belirten Karaca, koruma mekanizmalarının zamanında işletilmesi, faillerin yakalanması, mağdurların ve ailelerinin güvenliğinin sağlanması ve adaletin etkin biçimde tesis edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Karaca, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Edremit'te 14 yaşından itibaren istismara uğradığı belirtilen 16 yaşındaki çocuğun kaçırılması olayına ilişkin Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Olay hakkında hangi adli ve idari işlemler yürütülmektedir?

-Çocuğu istismar ettiği belirtilen İ.Ç. iki yıldır neden yakalanamamıştır? Sanığın yakalanması için bugüne kadar hangi adli işlemler ve arama faaliyetleri yürütülmüştür? Sanığın yakalanamamasında ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır?

-Firari sanığın, hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecine rağmen istismar ettiği çocuğu kaçırabilmesi nasıl mümkün olmuştur? Sanığın çocuğun bulunduğu yer ve yaşam koşulları hakkında bilgi edinmesini engellemek, çocuğun güvenliğini sağlamak ve yeniden mağdur edilmesini önlemek amacıyla hangi tedbirler alınmıştır?

-Kaçırılan çocuğun bulunması, güvenliğinin sağlanması ve ailesine yönelik tehditlerin önlenmesi amacıyla ilgili savcılık ve kolluk birimleri tarafından hangi işlemler gerçekleştirilmiştir? Çocuğun psikososyal destek, sağlık, eğitim ve hukuki yardım gibi ihtiyaçları karşılanmakta mıdır?

-Çocuğun babasının açıklamasında, aileye yönelik tehditler nedeniyle dört çocuğunun bir yıldır okula gidemediği belirtilmiştir. Bu çocukların eğitim haklarının korunması, güvenliklerinin sağlanması ve aile üzerindeki tehditlerin ortadan kaldırılması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmış mıdır?

-Çocuğun kaçırılması olayında fail İ.Ç'ye yardım ve yataklık ettiği belirtilen kişiler hakkında soruşturma yürütülmekte midir? Bu kişiler tespit edilmiş midir? Haklarında hangi adli işlemler uygulanmıştır?

-Çocukların cinsel istismarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, sanıkların firari olması veya mağdur çocuk ve ailesine yönelik tehditlerin bulunması halinde mağdurun korunması amacıyla uygulanan özel tedbirler nelerdir? Bu tedbirlerin etkinliğini denetlemek amacıyla Bakanlığınızca bir izleme ve değerlendirme çalışması yürütülmekte midir?

-2024-2026 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan sanık sayısı kaçtır? Bu sanıkların kaçının yakalanamadığı, kaçının mağdur çocuklara veya ailelerine yönelik tehdit, takip ya da yeni suçlara karıştığına ilişkin Bakanlığınızın verileri nelerdir?

-Bakanlığınızın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıkladığı 'sıfır tolerans' politikası ve kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, firari sanıkların yakalanması, çocukların cinsel istismardan korunması ve mağdur ailelerin tehdit altında yaşamalarının önlenmesi konusunda hangi somut uygulamalar hayata geçirilmiştir?"

Kaynak: ANKA