EMEP'ten Maden İşçilerine Birlik Çağrısı

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Ankara'da eylemlerini sürdüren Türkiye Maden-İş ve Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerini ziyaret ederek, işçilerin alacaklarının ödenmesi için mücadelelerin sendika ayrımı yapılmadan birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki parti heyeti Ankara'da ödenmemiş alacakları için direnen Türkiye Maden-İş ve Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti.

Yıldızlar SSS Holding önünde direnişlerini sürdüren Türkiye Maden-İş üyelerini ziyaret etmek isteyen EMEP heyeti holding görevlileri tarafından "Burası özel mülk" denilerek engellenmek istendi. Ancak Emek Partisi üyeleri engellemeye rağmen direnişteki işçilerin yanına gitti.

Burada işçilere seslenen EMEP Genel Başkanı Aslan, 30 gündür süren "ekmek kavgası"nı selamladıklarını ifade etti. İşçilerin holding önünde sürdürdüğü mücadelenin Türkiye işçi sınıfının mücadelesinin bir parçası olduğunu söyleyen Aslan, "Sadece burada alacakları gasp edilmiş maden işçileri değil; Türkiye'nin dört bir tarafında işçi sınıfının ücretlerine, alacaklarına çökülen bir düzenle karşı karşıyayız. Buradaki işçilerin toplamda 300 milyon liraya yakın alacağı var. Yıldızlar SSS Holding için ödenmeyecek bir para değil bu. Burada madencilere icra oyunu oynuyorlar. Türkiye'deki hukuk sistemi böyle işliyor. Söz konusu işçiler olunca onları alacak listesinin sonuna yazıyorlar" dedi.

Büyük televizyon kanalları ve basın kuruluşlarının holding önündeki direnişi görmezden gelmesini de eleştiren Aslan, "O büyük televizyonlar da aynı şeyi çalıştırdıkları insanlara yapıyorlar. Onların bu holdingten aldıkları reklamlar belki sizin alacağınızın üç katıdır. O medya patronları buradaki işçilerin sesini duymazlar" dedi.

"SİZ SERMAYENİN BAKANLARISINIZ"

İktidara de seslenen Aslan, "Otuz gündür Ankara'nın göbeğinde alacakları için bekleyen işçi arkadaşlarımızın taleplerinin yerine gelmesi için bu işverene hiç mi baskı yapılmaz? Bakanlık bu konuda bir yaptırım uygulamayacaksa niye o koltukta? İşçilerin taleplerini karşılayamıyorsan o zaman sen sermayenin bakanı olmaktan öteye gidemezsin" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerin sürdürdüğü eylemi de hatırlatarak mücadelelerin birleştirilmesi çağrısı yapan Aslan, "Onlar da sizin gibi alacaklarının peşinde. Biz işçiler arasında ayrım yapmıyoruz. Onlar sizin kardeşleriniz, siz de onların kardeşlerisiniz. Alın terinizi akıtarak ücret kazanıyorsunuz, yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Oradaki işçinin talebiyle sizin talebiniz aynı. Bu mücadelelerin birleşmesi lazım. Birleşe, birleşe kazanacağız" dedi.

Aslan, konfederasyonlara ve sendikalara da seslenerek " Sendika, konfederasyon ayrımı yapmadan, sendikalı-sendikasız ayrımı yapmadan bütün işçilerin ortak hareket etmesini sağlayacak bir mücadele hattına girmemiz lazım. Konfederasyonlar istese buraya elli bin işçi ile gelirler, sorunu çözerler. Konfederasyonlara sesleniyorum, maden işçilerinin taleplerine uygun hareket edin. Emek Partisi olarak bu onurlu mücadelenizde birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Mutlaka kazanacağız" dedi.

"İŞÇİLERİN ALACAKLARI İÇİN DİRENMEK ZORUNDA KALMASI BU ÜLKENİN AYIBIDIR"

Aslan ve beraberindeki parti heyeti daha sonra Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerinin direnişini ziyaret etti. Direnişçi işçileri ve ailelerini selamlayarak konuşmasına bağlayan Aslan, bugün işçi sınıfının içerisinde bulunduğu durumun sorumlusunun sermaye düzeni olduğuna dikkat çekerek "İşçi sınıfının hak edilmiş alacakları için günlerce direniş yapmak zorunda kalması bu ülkenin ayıbıdır" dedi.

Saray yönetiminin patronlardan yana olan tutumuna da tepki gösteren Aslan, "Bunların gücü ancak işçilere yetiyor. Ankara'da hakkını arayan, ekmeğinin peşinde olan, evine iki lokma götürmek isteyen maden işçisine gazla, copla, kelepçeyle saldırıp gözaltına alanlar Yıldızlar SSS Holding'in önüne barikat kuruyorlar. Çalışma Bakanı çıkıp 'Biz bu ülkede işçilerin çalışma koşullarını düzenlemekte mükellefiz' diyor. Ama tek bir adım atmıyor" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİMİZ ORTAK, SENDİKA AYRIMI YAPMADAN BİRLEŞMEK ZORUNDAYIZ"

Holding binası önünde direnen işçilere yaptığı birleşme çağrısını bakanlık önünde direnen işçilere de yapan Aslan, "Birkaç kilometre uzakta Türkiye Maden-İş üyesi işçi arkadaşlar var. Onlar sizin kardeşleriniz. Siz de onların kardeşlerisiniz. Çünkü hepimizin kaderi ortak. Hepimizin mücadelesi ortak. İşçi sınıfı kendi içerisinde bölünmemeli. Şu sendika bu sendika demeden güçlerimizi bu sermaye düzenine karşı birleştirmek zorundayız" dedi.

Sendika ve konfederasyonlara dönük çağışını da yineleyen Aslan, "Yeri geldiğinde 'En büyük konfederasyon biziz' diye nutuk atıyorsanız, 'Ankara'da Türk-İş var' diyorsanız, 'Ankara'da DİSK var', 'Ankara'da Hak-İş var' diyorsanız, o zaman madencilerin mücadelesine sahip çıkmak zorundasınız" dedi.

Sermaye, sendikal bürokrasi ve Saray yönetiminin işçi sınıfının birliğinden korktuğunu hatırlatan Aslan, "Biz birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA