Haberler

Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da bayram namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat, İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından verilen vaazı dinledi.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Daha sonra protokol ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

Mardin

Mardin'de vatandaşlar camilerde bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından verilen vaazı dinledi.

Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Akkoyun ve Kılıç, cemaatle bayramlaştı.

Siirt

Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Ensar başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı.

Cemaat, namazın ardından bayramlaştı.

Vali Kemal Kızılkaya da Ebul Vefa Camisi'nde bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kızılkaya, çocuklarla da sohbet etti.

Batman

Batman'da da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bayram namazı kılındı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Canalp ve Nasıroğlu, çocuklara da bayram harçlığı verdi.

Bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Vali Canalp, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Nasıroğlu ise bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getirerek, "Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

