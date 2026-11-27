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Elazığ'da jandarma ekipleri, kırsalda vatandaşları farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelişen teknolojiyle birlikte çeşitlenen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin gelen ihbarları değerlendiriyor, sanal mecraları 7 gün 24 saat takip ediyor.

Kent merkezine ve ilçelere bağlı köylere giden ekipler, özellikle bilişim suçları, dolandırıcılık ve yasa dışı içerikler gibi birçok konuda vatandaşların mağdur olmasını önlemek için çalışma yürütüyor.

Suçları gerçekleşmeden önlemeye ve şüphelileri yakalamaya çalışan ekipler, belirli aralıklarla kırsalda da bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kahvehaneler, köy odaları, toplu taşıma araçları, halk eğitimi merkezleri ve okulları ziyaret eden ekipler, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıyor.

Buralarda broşür dağıtan ekipler, kahvehaneler ve çeşitli noktalara dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması için afişler asıyor.

-"Yapay zeka kullanılarak ses ve görüntü taklidi yapılabiliyor"

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ömer Korkmaz, AA muhabirine, dolandırıcılığın hileli davranışlarla kişilerin aldatılarak maddi veya manevi zarara uğratılması olduğunu söyledi.

Dolandırıcılık yöntemlerinin teknolojiyle birlikte çeşitlendiğini ifade eden Korkmaz, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıkların yanı sıra telefonla arama, sahte ilanlar, banka ve kredi kartları, yatırım vaatleri ile kimlik ve kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yönelik yöntemlerin kullanıldığını belirtti.

Dolandırıcıların teknolojik gelişmelerden yararlanarak vatandaşları kandırmaya çalıştığını aktaran Korkmaz, "Yapay zeka kullanılarak ses ve görüntü taklidi yapılabiliyor. Sahte banka ve kamu kurumu mesajları gönderilebiliyor. WhatsApp üzerinden arkadaş veya akraba gibi davranılarak para istenebiliyor. Banka hesaplarının kullandırılması, sahte kargo ve HGS ödeme bağlantıları ile hayvan alım satımına yönelik dolandırıcılıklar da karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Dolandırıcıların güncel gelişmeleri ve yeni düzenlemeleri de istismar edebildiğini belirten Korkmaz, vatandaşların bu tür mesajlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Dolandırıcıların en büyük silahı dikkatsizlik ve acele karar vermemizdir"

Korkmaz, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılar güncel gelişmeleri ve yeni düzenlemeleri de fırsata çevirmeye devam etmektedir. 1 Kasım itibarıyla 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmasını engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar 'Hesabınız kapanacak, yaşınızı hemen doğrulayın' şeklinde sahte mesajlar gönderebilir. Vatandaşlarımız mesajlardaki bağlantılara tıklamamalı, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) şifrelerini ve doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmamalıdır. Dolandırıcıların en büyük silahı dikkatsizlik ve acele karar vermemizdir. Dijital dünyada bilinçli hareket ederek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi dolandırıcılığa karşı koruyabiliriz."

Jandarma ekiplerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çok yönlü çalışma yürüttüğünü anlatan Korkmaz, okullarda, kahvehanelerde, köylerde, toplu taşıma araçlarında ve halk eğitimi merkezlerinde seminerler düzenlediklerini ifade etti.

Bu çalışmalarla vatandaşların dolandırıcılık olaylarında mağdur olmasını önlediklerine işaret eden Korkmaz, şunları aktardı:

"Bizler bir yandan bilgilendirme yaparken diğer yandan da dolandırıcılık suçundan arananların yakalanarak adalete teslim edilmesi konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin sahada ekiplerimizle canla başla mücadele veriyoruz. 3 yıl içerisinde sorumluluk bölgemizde toplam 279 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçmiştir. Bu olaylarla bağlantılı olarak 540 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yürüttüğümüz faaliyetlerle bugüne kadar 37 bin 594 vatandaşımızı bilgilendirdik. Dolandırıcıların en etkili yöntemi, mağdurun panik halinden yararlanmaktır. Vatandaşlarımızdan, bu tür durumlarda durup düşünmelerini ve bilgiyi doğruladıktan sonra hareket etmelerini rica ediyoruz. Şüphelenmeleri halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden veya en yakın kolluk kuvvetine müracaat ederek olayı anlatmalarını ve bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

Korkmaz, jandarma ekiplerinin vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu sözlerine ekledi.

Sarılı köyü muhtarı Servet Gültürk de jandarma ekiplerinin köylerine gelerek dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptığını ve broşür dağıttığını belirtti.

Kırsal bölgelerde özellikle hayvan alım satımı ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık olaylarının yaygınlaştığına dikkati çeken Gültürk, şunları söyledi:

"Kırsalda bu dolandırıcılıklar yaygınlaştı. Gerek hayvan alım satımlarında gerekse internet üzerinden alışverişlerde bu tür olaylarla karşılaşılıyor. Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bu konularda tedbirli olmamız istendi. Bilgilendirme için çok memnun kaldık. Şu an kafamıza takılan sorular konusunda bizi daha iyi aydınlattılar."

Köy sakinlerinden Mehmet Karabulut ise yapılan çalışmanın özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için faydalı olduğunu dile getirdi.

Köy halkının mobil bankacılık ve internet bağlantıları üzerinden alışveriş ve ticaret yaptığını anlatan Karabulut, "Buradaki ticaretlerimizi bugüne kadar bir nevi bilinçsizce yaptık. Bundan sonra daha dikkatli olmamız istendi. Bilgilendirme çalışmasını çok faydalı buldum. Bu çalışma bir farkındalık oluşturdu. Bu hizmetlerin devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA