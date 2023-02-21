Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi Güncel Haberler Elazığ'da 17 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü Köyü'nde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, fay hattındaki yarık dikkat çekti. Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'te merkez üssü Yolüstü Köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. FAY HATTINDAKİ ZEMİN SIVILAŞMASI GÖRÜNTÜLENDİ Depremin ardından Yolüstü Köyü'nde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. BÖLGEDE UZMANLAR İNCELEME YAPACAK Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü. Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Deprem Elazığ Güncel Haberler

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