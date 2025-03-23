Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheli Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken 48 şüpheliyle birlikte Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

ADALET SARAYI'NDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

3 MİNİBÜSLE SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra Silivri Cezaevi'ne ulaştı.

Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet çelik:

hakkettiği yere gitti sonunda. CHP de suçsuz olduğunu savunuyorsa belgelerle şahitlerle yapsın sokakları savaş alanına çevirerek değil

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Erdoan bekle sen halk seni en kısa zamanda Silivriye atacak

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

tatili sever

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Erken seçim Farz oldu artık

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

vay be ülkeye bak ülkeye neyse eko da sevmem de bu darbe halka sandık beklenen

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