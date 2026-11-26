Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Eko-Kampüs Programı" kapsamında, üniversitelerde akademik müfredatın en az yüzde 30'unun sürdürülebilirlik ekseninde dönüştürülmesi hedefleniyor.

"Uluslararası Eko-Kampüs Programı" ile üniversitelerde öğrenciler, akademisyenler ve idari personel, enerji ve su kullanımı, atık yönetimi, ulaşım ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlarda kampüsün önceliklerini birlikte belirliyor.

TÜRÇEV'e başvurarak bu programa dahil olan ve değerlendirme sürecinin ardından belirlenen kriterleri karşılayan yükseköğretim kurumlarına, programın uluslararası ödülü olan Yeşil Bayrak veriliyor.

TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari, AA muhabirine, tüm üniversitelerde uygulamayı hedefledikleri programı, ODTÜ ile imzaladıkları protokol kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Çevre eğitiminin toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğini belirten Cebbari, özellikle çevre ve iklim değişikliği konularının Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olduğu COP31 sürecinde bütün sektörler ve katılımcıların ekseninden geçtiğini ifade etti.

Bu konuda yükseköğretim kurumlarının kritik bir role sahip olduğuna işaret eden Cebbari, iklim değişikliğiyle mücadele konularının iş yaşamına da entegre edilebilmesi için tüm meslek gruplarının bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Çevre eğitiminin eksik kalan kademesi olan yükseköğretime hitap etmek amacıyla, FEE işbirliğinde söz konusu programı geliştirdiklerini anlatan Cebbari, geliştirilen Eko-Kampüs ile yalnızca bilgi aktarımının değil öğrenci katılımının da esas alındığını ifade etti.

"Bütün disiplinlerde sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesi gerekiyor"

Cebbari, öğrencilerin karar alma mekanizmalarında yer almasıyla, üniversitelerde ders programları ve müfredatlar oluşturulurken görüşlerini katılımcı bir şekilde sunabilmesi, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini etkili biçimde dile getirebilmesi ve eyleme geçebilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Dünyada farklı üniversitelerde uygulanan yeşil kampüs programlarının daha çok sıralama ve performans ölçümüne dayandığını aktaran Cebbari, şöyle devam etti:

"O programlar, ne kadar yenilenebilir enerjiden elektrik elde edildiği, ne kadar enerji tasarrufu sağlandığı ve atık yönetimi gibi tamamen donanıma yönelik öğrenci katılımını içermeyen programlar. Ama Eko-Kampüs, doğrudan öğrenci katılımını isteyen, öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımlarını isteyen bir program. Ayrıca akademik program içerisinde en az yüzde 30'luk bir dönüşüm bekleniyor. Bu da çok ciddi bir hedef. Eko-Kampüs programına dahil olduktan sonra iki yıl içerisinde akademik programların en az yüzde 30'unun yeşillendirilmesi isteniyor. Elektrik mühendisliğinden kamu yönetimine, sanat bölümlerinden mühendisliğin farklı alanlarına kadar bütün disiplinlerde sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesi gerekiyor. Yalnızca şehir mühendisliği ya da biyoloji gibi doğrudan konuyla ilişkili bölümlerde değil bütün akademik alanlarda bu anlayışın ders programlarına entegre edilmesi hedefleniyor. Bunlar, Eko-Kampüs programını dünyada öncü yapan unsurlardan."

Üniversiteler TÜRÇEV'e başvurarak programa dahil olabilecek

Cebbari, programa dahil olmak ve Yeşil Bayrak ödülünü almak isteyen üniversitelerin TÜRÇEV'e başvurabileceğini, imzalanacak protokolün ardından sürecin izlenmeye başlanacağını kaydetti.

Üniversitenin öncelikle kendi sürecini yönettiğini belirten Cebbari, rektör başta olmak üzere tüm akademik kadroya ve öğrenci topluluklarına program hakkında bilgilendirme yapıldığını, ardından belirlenen hedeflere ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Sürecin TÜRÇEV tarafından izlendiğini ve ayrıca bir değerlendirme komitesi oluşturulduğunu aktaran Cebbari, komitenin üniversitelerin başarı durumunu ve ilerlemelerini değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA