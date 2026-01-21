Haberler

Kadın Eğitimciler Doğum İzni Süresini Yetersiz Buluyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından, 81 ilde, 15 bin 44 kadın eğitim çalışanının katılımıyla yapılan “Türkiye’de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri Saha Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, kadınların yüzde 97’si mevcut doğum izni süresini yetersiz buluyor, yüzde 90’ı doğum izninin doğumdan önce 8, doğumdan sonra 52 hafta olmak üzere toplam 60 haftaya çıkarılmasını talep ediyor. Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Çalışma hayatı aile hayatıyla uyumlu hale getirilmeden doğum oranlarındaki düşüşü tersine çevirmek mümkün değil” dedi.

