Edirne ve Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Şehitlere rahmet, zalimlere lanet" isimli programa katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, "Müslümanlar birleşsin" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, hayatını Filistin'in özgürlüğü için adayan, büyük dava adamı İsmail Heniyye'nin şehadetinin, bölgedeki ateş çemberinin gittikçe büyüyeceğini gösterdiğini belirtti.

İslam ülkeleri için birlik ve beraberlikten başka çıkar yolun olmadığını ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Biliyor ve inanıyoruz ki zafer Filistin'e nasip olacak. Öldürerek, yok ederek kazandığını sananlar bugünün de yarının da en büyük kaybedenleridir. Hitler'i örnek alan siyonist zihniyet, aynı akıbeti paylaşmaktan kaçamayacaktır. Dünün Nazileri hangi hüsranı yaşadıysa, bugünün siyonistleri de aynı hüsranı tadacaktır. Netanyahu'ya alkış tutanlar Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta nasıl kaybettiyse Filistin'de de kaybedecektir.

Bugün Türkiye'nin 81 ilinde meydanları dolduran kardeşlerimiz, şehit lider İsmail Heniyye'nin bizler için vasiyeti olan isteğini yerine getirmektedir. Buradan bir kez daha kendisine ve Filistin için canını ortaya koyarak şehadete eren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin davası, hepimizin davasıdır ve zafer Allah'ın izniyle bizlere nasip olacaktır."

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un yaptırdığı dua ile sona eren programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde vatandaşlar Köprübaşı mevkisinde toplandı.

Grup, "Katil İsrail", "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Adem Yaryıkan, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgalin tüm acımasızlığıyla sürdüğünü söyledi.

Gazzelilerin tarihin en büyük imtihanını verdiğini ifade eden Yaryıkan, "Mazlumların sesi olmak için bir araya geldik. Siyonist İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle, insanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." dedi.

Yaryıkan, herkesin masum insanların sesi olması gerektiğini belirterek, her zaman mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gazze'de ölümlerin devam ettiğini belirten Yaryıkan, "Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin, siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan ve denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözü düşmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açıkça destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyon ile soykırımı örtüyor ve vahşeti gizliyor." diye konuştu.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.