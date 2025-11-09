Edirne protokolünün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Atatürk'ün inançla ve kararlılıkla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi sonucunda millete özgür ve güçlü bir Türkiye emanet ettiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

CHP Edirne Milletvekili Yazgan

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca bir milletin kaderini değiştiren değil, aynı zamanda tüm insanlığa bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık yolunu gösteren bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne bir milletin yeniden doğuşunu, bir ülkenin küllerinden doğarak geleceğe umutla yürümesini sığdırdığını aktaran Yazgan, "O yaşamını önce cepheden cepheye, sonra da devrimden devrime koşarak geçirdi. Halkının özgürlüğü, çocukların geleceği, kadınların eşitliği ve yurttaşların onurlu yaşamı için mücadele etti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, onun aklın ve bilimin rehberliğinde kurduğu bir aydınlanma projesi olarak dimdik ayaktadır." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Gencan

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir kurtuluşun değil, bir yeniden doğuşun ve aydınlanmanın önderi olduğunu belirtti.

Atatürk'ü sonsuz bir özlem, saygı ve minnetle andığını ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"O sadece bir kurtuluşun değil, bir yeniden doğuşun, bir aydınlanmanın önderidir. Cesareti, aklı ve ileri görüşlülüğü bir millete yeniden var olma gücü vermiştir. Atatürk, kadınlara, gençlere ve her yurttaşa 'Ben de yapabilirim' diyebilme cesaretini aşılamıştır. Kadınlara tanıdığı haklar sayesinde bizler bugün toplumun her alanında söz sahibiyiz. Görevimin her anında onun kararlılığından, vizyonundan ve halkına olan sevgisinden ilham alıyorum."

Keşan Belediye Başkanı Özcan

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin ve eserlerinin, Türk milletine rehber olmaya devam ettiğini belirtti.

Atatürk'ün yol göstericiliğinde kurulan Cumhuriyet'in, çağdaş Türkiye'nin en büyük kazanımı olduğunu aktaran Özcan, "Atatürk, yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın takdirini kazanmış bir liderdir. Bağımsızlık mücadelesiyle sömürge altındaki birçok halka ilham olmuş, çağdaşlaşma yolundaki devrimleriyle yalnızca kendi ülkesine değil, insanlığa da yön vermiştir. Dünya tarihi boyunca pek çok devlet adamı yetişmiştir ancak Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca yaşadığı döneme değil tüm insanlığa ışık tutan fikirleriyle çağları aşan bir lider olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün açtığı yolda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini aktaran İba, "Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ideali doğrultusunda, birlik ve beraberliğimizden güç alarak ülkemizi her alanda daha da ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Gazilerimize de Allah'tan sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Şahin

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir komutan ve devlet adamı değil, bir milletin küllerinden doğuşunun mimarı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu fikir babası olduğunu ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"Atatürk sadece 87 yıl önce aramızdan ayrılan bir lider değil, fikirleriyle, ilkeleriyle ve bize bıraktığı eserle bugün de yaşayan bir rehberdir. Biz her kasım ayında vatan ve millet davasına adanmış bir ömre gıpta ile bakar, saygı ile önünde eğiliriz. Biz her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Türk'ün atasını vefayla, şükranla, saygıyla, özlemle yad ederken onu bize armağan eden yüce Allah'a şükrederek rahmetle anarız. Damarlarımızdan akan asil kandan aldığımız güç ile bizlere emanet ettiğin Cumhuriyete ve ilkelerine sonsuza kadar sahip çıkacağımıza ant içeriz."

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne birçok önemli başarıyı sığdırarak en zor zamanında yüce millete umut ışığı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini ateşleyerek, esaret altına alınmak istenen millete, özgür ve bağımsız yaşama inancı kazandırarak dünyada bir benzeri daha olmayan bir başarı öyküsüne imza attığını aktaran Öztürk,"Dünyadaki tüm mazlum uluslara ilham kaynağı olmuş, gerçekleştirdiği devrimler tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetimizi kuran bütün kahramanlarımızı, rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.