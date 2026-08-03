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Kırşehir'de Kamyon Rampası Altında Kalan Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Kamyon Rampası Altında Kalan Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde markete malzeme indiren kamyon şoförü O.Y. (24), hidrolik rampanın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç sürücünün öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde kamyondan malzeme indirilirken hidrolik rampanın altında kalan O.Y. (24) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Mucur ilçesi Hürriyet İlkokulu önünde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan kamyon şoförü O.Y., markete malzeme indirdiği sırada hidrolik rampanın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. O.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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