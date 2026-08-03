Kırşehir'de Kamyon Rampası Altında Kalan Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde kamyondan malzeme indirilirken hidrolik rampanın altında kalan O.Y. (24) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Mucur ilçesi Hürriyet İlkokulu önünde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan kamyon şoförü O.Y., markete malzeme indirdiği sırada hidrolik rampanın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. O.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı