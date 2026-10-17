Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Edirne'nin Saros kıyısında yapay resiflere ahtapot ve kalamar yumurta bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Saros kıyısında yapay resiflere ahtapot ve kalamar yumurta bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Keşan İbrice Limanı'nda ağustos ayında batırılan yapay resifler, deniz canlılarına yeni yaşam alanı oldu. Edirne Valiliği, resiflere ahtapotların ve kalamarların yumurta bıraktığının görüntülerle belgelendiğini açıkladı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda yürütülen 'Minia Edirne yapay resif ve su altı tarih müzesi projesi' kapsamında ağustos ayında batırılan yapay resifler su altı canlılarının yeni yaşam alanı haline geldi.

'Minia Edirne yapay resif ve su altı tarih müzesi projesi' kapsamında ağustos ayında İbrice Limanı önlerinde 20 metre derinliğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in de katılımıyla Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Kulesi'nin küçültülmüş modelleri batırıldı. Yapay resifler birçok dalış tutkununu ağırlarken, deniz ekosistemini de canlandırdı. Su altına bırakılan yapılar, balıklar ve diğer deniz canlıları için güvenli bir üreme, barınma ve yaşam alanı oluşturdu.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İbrice Limanı'nda hayata geçirdiğimiz 'MiniaEdirne yapay resif ve su altı tarih müzesi projesi', deniz canlılarına yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Edirne'mizin simge eserleri Selimiye Camii, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Saat Kulesi'ni Saros'un mavilikleriyle buluşturduğumuz projemizden sevindirici görüntüler geldi. Yapay resiflere ahtapotların ve bölgemizde yuvalama alanları oldukça sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı, bugün kaydedilen görüntülerle belgelendi. Bu gelişme, deniz ekosistemine yeni yaşam alanları kazandırma hedefimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Saros'un doğal zenginliğini korumak, deniz yaşamını desteklemek ve Edirne'mizin tarihi mirasını su altında da yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Mansur Yavaş'tan parti değiştiren belediye başkanlarına: Sebebini araştırın, bir şeyler ortaya çıkar

Parti değiştiren başkanlar için 'Bir şeyler ortaya çıkar' dedi
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Biri büyükşehir 9 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İsimleri bile belli
Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

Türkiye güzelinin en acı günü! Eşinin ardından kızını da kaybetti
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak