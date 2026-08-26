Süper Lig Topunda Edirne Kırmızısı Gururu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda kullanılacak resmi futbol topunun tasarımında, kentin yüzyıllara dayanan kültürel değerlerinden Edirne kırmızısına yer verilmesi kentte memnuniyetle karşılandı.

Osmanlı döneminde Edirneli ustalar tarafından elde edilen ancak zamanla üretimi unutulan Edirne kırmızısı, Trakya Üniversitesinde yürütülen çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihi rengin yeniden üretilmesi ve tanıtılması amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yürüten üniversitenin çabaları, Edirne kırmızısının TFF'nin yeni sezonda kullanılacak resmi futbol topunun tasarımında yer almasıyla farklı bir boyuta taşındı.

Sezon boyunca Süper Lig karşılaşmalarında kullanılacak top sayesinde Edirne'nin kültürel mirasını temsil eden renk, futbol aracılığıyla Türkiye'de ve farklı ülkelerde milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

TFF'ye teşekkür

Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, AA muhabirine, Edirne kırmızısına resmi futbol topunda yer veren TFF'ye teşekkür etti.

Üniversitenin uzun yıllardır Edirne kırmızısının yeniden gün yüzüne çıkarılması için mücadele verdiğini belirten Hatipler, bu çabanın karşılık bulmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Hatipler, "Bu mücadelenin görülmüş olması, bu mücadelenin bu şekilde takdir edilmiş olması Trakya Üniversitesi adına bir onur vesilesidir. Ben bu noktada bir kere daha Türkiye Futbol Federasyonuna gösterdikleri incelikten ve altını çizerek söylüyorum, vefadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Edirne kırmızısı bilimsel olarak çalışılıyor

Trakya Üniversitesinin Edirne kırmızısının tarihine ilişkin uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü anlatan Hatipler, şöyle devam etti:

"Trakya Üniversitesi, Fransa'nın Marsilya'sında başlayan Edirne kırmızısı olayını çok uzun süreden beri takip ediyor. Bütün bu çalışmaların, bütün bu gayretlerin, medeniyetimizin has çizgisi olan ebruyla ve yine medeniyetimizin has rengi olan turkuazla bezenerek Edirne kırmızısı adı altında futbol topumuzda kullanılması son derece anlamlı, son derece güzel, bizler için son derece onur verici bir olaydır."

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da Edirne kırmızısının tanıtılması amacıyla yürütülen çalışmaların kamuoyunda karşılık bulmaya başladığını söyledi.

"Edirne isminin farklı ülkelerde duyulması çok önemli"

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Muzaffer Yıldırım ise 2026-2027 sezonunda kullanılacak resmi futbol topunda Edirne kırmızısına yer verilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin ve Türkiye'nin adını dünyanın her tarafında duyurmak istediklerini belirten Yıldırım, "Özellikle yayıncı kuruluşun Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yayımlamasından dolayı Edirne isminin farklı ülkelerde duyulması çok önemli" diye konuştu.

Yıldırım, Süper Lig gibi geniş kitleler tarafından takip edilen bir organizasyonda Edirne'nin kültürel bir değerinin yer almasının kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

Neden "efsane" renk?

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı.

Formül bir süre sonra Fransa'da üretilerek Avrupa'daki tekstil sanayisinde yaygınlaştı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Andrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında tercih edilen renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Doğduğu topraklara yeniden getirilen rengin popülerliğini artırmak için kentte çalışmalar yapılıyor.

Kaynak: AA