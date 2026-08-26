Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Anderson Talisca'dan yönetimin karşısına net bir kararla çıktığı öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek istediği belirtildi.

SON KARARINI İLETTİ

Adı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anılan Talisca'nın Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. Brezilyalı futbolcunun bu kararını Fenerbahçe yönetimine de ilettiği belirtildi.

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Talisca'nın yüksek maaş maliyeti nedeniyle oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Talisca'nın kalma isteğinin ardından sarı-lacivertli yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 6 gol kaydetti.