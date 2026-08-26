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Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı
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Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. İngiltere Lig Kupası'nda Plymouth'u 4-2 mağlup eden Coventry City, toplam 6 gole sahne olan karşılaşmanın ardından adını 3. tura yazdırdı.

  • Coventry City, İngiltere Lig Kupası 2. turunda Plymouth'u deplasmanda 4-2 yenerek 3. tura yükseldi.
  • Fenerbahçe'den transfer olan Sidiki Cherif, Coventry City formasıyla ilk maçına 70. dakikada Taiwo Awoniyi'nin yerine oyuna girerek çıktı.
  • Maçta toplam 6 gol atıldı; Coventry'nin gollerini Awoniyi, Rudoni, Mason-Clark ve penaltıdan Torp kaydetti.

Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, İngiliz ekibinin formasını ilk kez giydi. Frank Lampard yönetimindeki Coventry City, İngiltere Lig Kupası 2. turunda Plymouth'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek tur atladı.

İLK 5 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Coventry City, henüz 3. dakikada yeni transfer Taiwo Awoniyi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Jack Rudoni sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Plymouth, 21. dakikada Oliver Irow'un golüyle farkı bire indirirken ilk yarı Coventry City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

6 GOLLÜ MAÇTA COVENTRY TURLADI

Plymouth, ikinci yarının 54. dakikasında Xavier Amaechi'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Coventry City, 67. dakikada Ephron Mason-Clark'ın golüyle yeniden öne geçti. Konuk ekipte Victor Torp, 78. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak skoru 4-2'ye taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Coventry City, 6 gole sahne olan mücadeleyi 4-2 kazanarak İngiltere Lig Kupası'nda 3. tura yükseldi.

SIDIKI CHERIF İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif de yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Genç futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında Taiwo Awoniyi'nin yerine oyuna dahil olarak Coventry City kariyerine başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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