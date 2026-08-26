YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'da örgütün feshedildiğini ve Suriye ordusuna entegre edildiğini açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılındaki "Bedeli ne olursa olsun devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" sözlerini yeniden gündeme taşıdı.
Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, bugün Suriye’nin başkenti Şam’da örgütün feshedildiğini ve Suriye ordusuna entegre edildiğini açıkladı. Örgütün feshedilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılındaki sözleri yeniden gündem oldu.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
"HERKES EMİN OLSUN, RAHAT OLSUN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan örgütün feshedilmesinin ardından yaptığı paylaşımda ise "Herkes emin olsun, rahat olsun… Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz, bize güvenen hiçbir dostumuzu, hiçbir kardeşimizi yarı yolda bırakmayız" dedi.