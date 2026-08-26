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Cibaliye Kampı'na İHA Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı

Cibaliye Kampı'na İHA Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı
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GAZZE, 26 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken, en az 10 kişi de yaralandı.

GAZZE, 26 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken, en az 10 kişi de yaralandı.

Filistin güvenlik kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre İsrail'e ait bir İHA, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hüseyin İlkokulu yakınlarında toplanan Filistinlileri en az iki füzeyle hedef aldı.

Şifa Hastanesi'nden sağlık kaynakları da saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

İsrail ordusundan henüz olayla ilgili bir açıklama gelmedi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 9 kişinin cansız bedeninin ve 36 yaralının getirildiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1.269 kişi hayatını kaybederken, 4.296 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan toplam can kaybı ise 73.431'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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