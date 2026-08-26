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Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Kayseri'de sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 09.53'te kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğu açıklandı.

Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Pınarbaşı ilçesi olduğunu açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,1 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

DÜN AKŞAM DA ADIYAMAN SALLANMIŞTI

Türkiye'de farklı bölgelerde devam eden deprem hareketliliği dikkat çekiyor. 

Dün akşam da Adıyaman'da 2 saat içerisinde büyüklüğü 1.3 ile 4.2 arasında değişen 8 deprem meydana gelmişti. Adıyaman'daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

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