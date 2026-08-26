Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle basit konaklama tesisleri, pansiyonlar ve butik oteller için standartlar baştan aşağı değişti. Belge devrinin yasaklandığı yeni düzenlemede; 25 oda üzerindeki tesislere resepsiyon, havuzlu işletmelere sertifikalı cankurtaran, çocuk havuzu ve odalara ilave kilit gibi çok sayıda yeni şart getirildi.

Basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelikte kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörlerinin de denetimlerinde aktif görev alacağı yeni kriterlerle birlikte sektörde hizmet kalitesi ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

TURİZM İŞLETME BELGESİ DEVREDİLEMEYECEK

Yönetmelikle birlikte yürürlüğe giren ilk önemli düzenleme belge devirlerine ilişkin oldu. Basit konaklama turizm işletme belgeleri; ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal durumları dışında başka hiçbir kişi ya da işletmeye devredilemeyecek. Aykırılık tespiti halinde valilikler tarafından kanuni yaptırımlar uygulanacak.

25 ODA ÜZERİNE RESEPSİYON VE İLK YARDIM ŞARTI

Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde giriş bölümünde resepsiyon bulunması zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte tüm tesislerde:

İlk yardım malzemesi bulundurulması ve ilk yardım sertifikalı personel çalıştırılması,

Yiyecek ve içeceklerin bozulmayı önleyici koşullarda ve uygun sıcaklıkta muhafazası,

Düzenli temizlik, bakım ve haşerelere karşı kesintisiz mücadele yürütülmesi şart koşuldu.

HAVUZLU TESİSLERE CANKURTARAN VE ÇOCUK HAVUZU

Yüzme havuzu bulunan işletmelerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı:

Cankurtaran: Havuz sayısı ve büyüklüğüne göre en az iki sertifikalı cankurtaran görev yapacak.

Çocuk Havuzu: Çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz inşa edilecek. Yalnızca 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesislerde çocuk havuzu aranmayacak.

Havuzu: Çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz inşa edilecek. Yalnızca 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesislerde çocuk havuzu aranmayacak. Güvenlik ve Hijyen: Havuzlarda filtrasyon-dezenfeksiyon sistemleri, kaymayı önleyen zeminler, emniyet basamakları, soyunma kabini ve duş bulunacak. Kurallar Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılacak.

Eğlence Havuzları: Kaydırak, şelale ve dalga havuzlarında aktif saatlerde özel güvenlik personeli görevlendirilecek.

KAPI KİLİTLERİNDEN ODA DONANIMINA YENİ STANDART

Müşteri konforu ve güvenliği için oda standartları da yeniden çizildi. Elektronik kilit sistemi bulunmayan oda kapılarına ilave kilit takılması zorunlu kılındı. Odalarda standartlara uygun tekstil ürünleri, aydınlatma, doğal havalandırma, priz, elbise dolabı ve perde yer alacak. Banyolarda ise duş kabini veya perdesi ile gerekli hijyen donanımları bulundurulacak.

YENİ KURALLAR 1 KASIM 2026'DA BAŞLIYOR

Belge devri yasağı gibi bazı maddeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken; tesislerin taşıması gereken fiziki, teknik, havuz ve oda standartlarına ilişkin tüm yeni hükümler 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla zorunlu hale gelecek.

Kaynak: Haberler.com