Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla, Türkiye'de sosyal yardım sisteminde köklü bir yapısal dönüşümün detayları belli oldu. Enflasyonla mücadele sürecinde vatandaşın alım gücünü korumayı ve devlet desteklerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen yeni modelle birlikte, tüm sosyal yardımlar Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) adı altında tek bir merkezde toplanıyor.

ASGARİ GELİR GARANTİSİ SAĞLANACAK

Türkiye gazetesindeki Uygulanan ekonomi programının sonuç vermeye başladığını belirten Bakan Şimşek, yaratılan refah artışını toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde dağıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu hedef doğrultusunda bütçeden sosyal desteklere ayrılan payda ciddi bir ivme yakalanıyor. 2002 yılında yüzde 1,3 düzeyinde olan bu oranın, 2026 yılı itibarıyla yüzde 4,8 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Hayata geçirilecek olan GETAD projesi sayesinde aile odaklı, çok daha kapsayıcı bir yapı inşa edilecek ve her bireye asgari bir gelir düzeyi sağlanması devlet güvencesi altına alınacak.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Devlet desteklerinin doğrudan ve sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için değerlendirme süreçleri baştan aşağı yenileniyor. Geleneksel muhtaçlık tespiti yöntemleri yerini, kişilerin ve hanelerin sosyoekonomik durumlarını detaylı bir puanlama mantığıyla analiz edecek olan Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi'ne (SERBİS) bırakıyor. Bu yeni sistem, başvuruda bulunan ailelerin risk ve ihtiyaç durumlarını yapay zeka destekli modern altyapılarla çok daha hassas bir biçimde biçecek. Aynı zamanda sahada yapılacak çalışmaların kalitesini artırmak amacıyla bir İzleme Merkezi de kurulacak. Bu merkez aracılığıyla, yardıma uygun görülen hanelere uzmanlarca yapılacak fiziksel ziyaretler tek bir ekrandan planlanarak tüm sürecin son derece şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetilmesi sağlanacak.

ŞEFFAF DİJİTAL TAKİP

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu an simülasyon ve test aşamasında olan GETAD modelinin, ilgili yasal düzenlemelerin meclisten geçmesinin ardından hızla vatandaşın kullanımına sunulması planlanıyor. Yeni sistem, sosyal yardımların sadece tek elde toplanmasını değil, aynı zamanda çağın gerekliliklerine uygun olarak dijitalleşmesini de merkeze alıyor. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek bir altyapı sayesinde vatandaşlar, hak ettikleri destek tutarlarını, Aile Kart bilgilerini ve geçmiş harcama detaylarını geliştirilecek yeni bir mobil uygulama üzerinden cep telefonlarıyla anlık olarak takip etme konforuna kavuşacak.

Kaynak: Haberler.com