Edirne 'Kırkpınar Festivali'ne hazır

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Edirne'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Edirne'nin bayramı olarak adlandırılan tarihi organizasyon için kentteki otel, pansiyon ve misafirhanelerde yer kalmadı. Cuma sabahı başlayacak güreşler için ise 3 bine yakın güreşçinin kayıt yaptırması bekleniyor. Toplam 3 milyon liralık para ödülünün dağıtılacağı Kırkpınar'da bu yıl 3 ton zeytinyağı tüketilecek.

Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentte hazırlıklar tamamlandı. Er Meydanı'nda çayırlar hazır hale getirildi. Statta onarım tamamlandı. Kentte otellerde ise boş yer kalmadı. Organizasyonda bu sene 3 bine yakın pehlivanın güreş tutması bekleniyor. Edirne Belediyesince yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan bu yıl 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak. Dünyada olimpiyatların ardından en uzun soluklu organizasyonu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, sporcular için bu yıl 3 ton zeytinyağı tüketilecek.

Cuma günü başlayacak güreşler için 3 ton zeytinyağının hazırlandığını belirten Sarayiçi Er Meydanı tesis sorumlusu Ahmet Kıyı da, "662'ncisi yapılacak Kırkpınar için elimize 3 ton yağ ulaştı. Pehlivanlarımızın yağlanması ve güreşlerin güzel olması için elimizden geleni yaptık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm güreş severleri cuma günü Er Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.