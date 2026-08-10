Haberler

Keşan'da Esnaf ve AK Parti'den Belediye Başkanı Özcan'a Ziyaretler; Gençler Kızılay Kampı'na Uğurlandı

Keşan'da Esnaf ve AK Parti'den Belediye Başkanı Özcan'a Ziyaretler; Gençler Kızılay Kampı'na Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan Esnaf Odası Başkanları, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Keşan Esnaf Odası Başkanları, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Özcan, "Oda temsilcilerimize Keşan'ın ekonomik hayatına ticaretine ve esnafımıza sundukları katkılardan dolayı başarılar diliyoruz. Esnafımızın ve ilçemizin gelişimi adına kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-AK Parti'den Özcan'a ziyaret

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve yönetim kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Keşan için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pekdemir de Keşan'a katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gönüllü gençler Kızılay Kampı'na uğurlandı

Edirne'de gönüllü gençler Kızılay Kampı'na uğurlandı.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllü gençler Heybeliada'da gerçekleştirilecek Kızılay Kampı'na katılacak.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, yolculuk öncesi öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlere hediye takdim eden Baytar, gençlere anılar biriktirebilecekleri güzel bir kamp dönemi diledi.

Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı