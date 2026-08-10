Keşan'da Esnaf ve AK Parti'den Belediye Başkanı Özcan'a Ziyaretler; Gençler Kızılay Kampı'na Uğurlandı

Keşan Esnaf Odası Başkanları, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Özcan, "Oda temsilcilerimize Keşan'ın ekonomik hayatına ticaretine ve esnafımıza sundukları katkılardan dolayı başarılar diliyoruz. Esnafımızın ve ilçemizin gelişimi adına kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-AK Parti'den Özcan'a ziyaret

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve yönetim kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Keşan için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pekdemir de Keşan'a katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gönüllü gençler Kızılay Kampı'na uğurlandı

Edirne'de gönüllü gençler Kızılay Kampı'na uğurlandı.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllü gençler Heybeliada'da gerçekleştirilecek Kızılay Kampı'na katılacak.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, yolculuk öncesi öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlere hediye takdim eden Baytar, gençlere anılar biriktirebilecekleri güzel bir kamp dönemi diledi.

Kaynak: AA