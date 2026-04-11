Edirne'de ertelenen Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı

EDİRNE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen nevruz, Söğütlük Millet Bahçesi'nde coşku içinde kutlandı.

Edirne'de 21 Mart günü olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen nevruz kutlamaları bugün Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Kutlamalara, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkan Vekili Gökçe Onur Öktem, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, siyasi parti temsilcileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik şiir okundu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından demir dövme geleneği gerçekleştirildi ve yumurta tokuşturma oyunu oynandı. Ardından protokol üyeleri tarafından geleneksel nevruz ateşi yakılırken, dilek ağacına dilekler asıldı. Öte yandan, güne özel yağlı güreş gösterisi sunulurken protokol üyeleri, alanda oluşturulan geleneksel oyun alanlarını gezerek çocuklarla birlikte oynadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yaptığı konuşmada Edirne'nin Avrupa'yla açılan bir kapı, tarihi coğrafyanın yüklediği çok özel bir emanet olduğunu belirterek, "Biz biliyoruz ki Edirne'nin güvenliğini sağlamak Türkiye'nin huzurunu sağlamaktır. Biz biliyoruz ki Edirne'nin huzurunu sağlamak tüm Balkanlar'ın huzurlu olması anlamına gelecektir. Bazı kentler vardır, adı vardır. Bazıları vardır, tarihiyle geleceği vardır. Edirne'miz öyle bir kent. Tabi değerli hemşehrilerim, ben de bir Çanakkale evladı olarak, annesi Edirneli kardeşiniz olarak, hemşehri olarak sizlere hitap etmekten ayrı bir bahtiyarlık duyuyorum. Biliyorsunuz bu hafta aynı zamanda özel bir hafta. Dün itibarıyla Türk Polis Teşkilatımızın 181'inci yıl dönümünü kutladık. Bu kadim teşkilat, bu milletin yeri geldiğinde şehadetine koşan, gazi olmaktan çekinmeyen, ter dökmekten yüksünmeyen çok özel bir teşkilat. Bu millet her imdat dediğinde imdadına koşan çok kıymetli bir teşkilat. Binalarda değil, yüreklerde kurulmuş özel bir teşkilat. Yeri gelmişken, daha üç gün önce İstanbul'da bir saldırıda nasıl kahramanlık gösterdiğini, nasıl bu devletin canına, malına zarar gelmesin diye kendi canından vazgeçtiğini gururla tekrar görmüş olduk. Tepeden tırnağa, müdüründen amirine, memuruna bütün emniyet teşkilatımızı tekrar İstanbul'daki kahramanlığı için yürekten kutluyorum. Daha nice 181 yıllara diye de yürekten tebrik ediyorum. Tabi üzülerek söylüyorum, yeri gelmişken plazadan o kahramanlığı gülerek, kahkahayla izleyen gevşek tavırlıları da milletin vicdanına bizzat havale ediyorum. Tekrar yürekten bu özel gününüzü kutlamak istiyorum" dedi.

'BU ÖZEL BAYRAM YILLARCA İSTİSMAR EDİLDİ'

Nevruzun en eski bayramlardan biri olduğunu söyleyen Turan, "Nevruz yeniden diriliş demek. Nevruz, uyanış demek, ayağa kalkmak demek. Bir yandan bahar, bir yandan umut demek. Türklerin aynı zamanda Sasani ve İran medeniyetlerinin kutlamış olduğu özel bir bayram. 2009'da UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi içerisinde yer alması ayrı bir başarı bizler için. Bakınız değerli misafirler, nevruz yeni gün demek, doğmak demek, diriliş demek. Nevruz çıkış demek. Çiçeğin topraktan çıkması, bu milletin demirleri eriterek dağlardan çıkması demek. Bu özel bayram maalesef yıllarca istismar edildi. Sanki terör örgütlerinin, sanki yanlış yapılanmaların bir anlamda gösterisi demek olarak algılandı. Oysa tam da Türk'ün bayramı anlamına gelen çok özel bir gündür. Baharın başladığı, meyvenin çiçeğe durduğu, umudun tekrar yeşerdiği özel günler demek. 1980 darbesiyle maalesef yasaklandı. Bu yasak başka yanlışların oluşmasına kapı açtı. Ancak 1995'ten itibaren tekrar resmi bayram olarak hayatımıza girmesiyle tüm milletimizin, 86 milyonun kardeşliğinin bir simgesi haline geldi. Nevruz ayrışmanın günü olamaz. Nevruz siyasal simgelerin günü olamaz. Nevruz tüm milletimizin özel bir günü, özel bayramıdır. O yüzden bugün tekrar söylemek istiyorum, Edirne'deyiz. Tarihin başkentindeyiz. Hiç bu toplantımıza, bayramımıza gelirken kimliğimize, memleketimize, dilimize, inancımıza bakıldı mı? Bu milletin yekvücut halinde kutlayacağı çok özel bir gün olarak değerlendiriyoruz. Biz bu coğrafyada farklı siyasal yapıların etkisi olabilir, farklı düşünebiliriz. Ama yeri geldiğinde aynı çorbaya kaşık sallayan, aynı bayrak altında onur duyan 86 milyon eşit, hür birer vatandaşız. O yüzden bugün bu coğrafyanın içerisinde hepimizin derdi daha iyi bir ülke inşası. Hepimizin esas amacı daha güzel günlerde yaşamak için ter dökmek. Aynı toprağın kokusuyla, aynı denizin dalgasıyla büyüdük. Başka gidecek bir toprağımız, ülkemiz yok. Burada doğduk, burada öleceğiz. Biz beraber, omuz omuza inşallah geleceğimizi inşa edeceğizö ifadelerini kullandı.

'UYANIŞI HATIRLATIYOR'

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Nevruz Bayramımız bize her şeyden önce bir uyanışı hatırlatıyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar bütün milletin aynı anda uyandığı, aynı anda kendini hatırladığı, baharla birlikte değerini ve töresini bir kere daha yad ettiği günleri hatırlatıyor. Nevruz Bayramı aynı zamanda tohumların toprağa taşındığı ve bereket dualarının yapıldığı bir dönemi bize hatırlatıyor. Kıymetli Bakanım, bizler küçüklüğümüzde de çocukluğumuzda da bayramları yine neşe içerisinde kutlardık. Nevruz Bayramlarını yine yumurta tokuştururduk, yine değişik yarışmalar yapardık. Ama bunların hepsi bizim gelenek ve göreneklerimizi hatırlama adına çok önemli dönüm noktaları. Bugün de bu program vesilesiyle bir kere daha hem Edirne'nin güzel hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz hem de geleneklerimizi ve göreneklerimizi bizden sonra gelen kuşaklarımıza da bir kere daha hatırlatma imkanı buluyoruz. Ben nevruz vesilesiyle bütün coğrafyamıza, Türk dünyasına bu bahar şenliğinin inşallah hayır getirmesini, barış getirmesini, birlik ve beraberliğimizi daha da arttırmasını temenni ediyorum. Bizim bu programımızı şereflendiren başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve bol eğlenceler diliyorum. Bugün akşama kadar etkinliklerimiz devam edecek. İnşallah hem gelen misafirlerimiz gönlünce eğlenirler hem de nevruz neşesini bir yıl boyunca devam ettirirler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kutlamalar, halk oyunları gösterileri, konserler ile devam etti.

