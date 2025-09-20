EBYÜ'nün İklim Farkındalığı Projesine UNESCO Desteği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) yapay zekayla iklim farkındalığı çalışması, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) destek aldı.

EBYÜ'nün "Sürdürülebilir Gelecekler için Yapay Zeka ve İklim Eğitimi (AI-CLIMATE EDU)" projesi, UNESCO'nun "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilimin 10 Yılı" programı kapsamında desteklendi. Çalışmayla yapay zeka teknolojileri kullanılarak iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Projeyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve karar vericilerin iklim değişikliği konusunda daha erken bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu alanda Türkiye'den kabul edilen tek proje olma özelliği taşıyan çalışma, farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla disiplinler arası işbirliği içinde yürütülecek.

Ayrıca, sürdürülebilir gelecek için bireysel tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yurt dışından bilim insanlarıyla işbirliği yapılacak

EBYÜ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Adem Kenan, AA muhabirine, projelerinin eğitimciler, iklim bilimciler, yapay zeka mühendisleri ve akademisyenlerin katılımıyla disiplinler arası küresel bir çalışma olacağını söyledi.

Proje kapsamında İspanya, Portekiz, Güney Kore, Japonya ve Afrika'dan bilim insanlarıyla işbirliği yapılacağını ve iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak istediklerini ifade eden Kenan, şöyle konuştu:

"Türkiye'den kabul edilen tek proje. Bu projeyle günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan iklim değişikliği konusunda gençleri, çocukları erken yaşlarda bilinçlendirmeyi, onlara farkındalık kazandırmayı temel hedef edindik. İklim değişikliğiyle farkındalık kazandırarak, bilinçlendirerek mücadele edebiliriz. Politikalar da bir yere kadar olabiliyor. Bu açıdan projemizin erken yaşlarda farkındalık kazandırmak adına önemli yer tutacağına inanıyorum. Yapacağımız bu projeyle daha bilinçli tüketiciler ve kaynaklarını korumaya özen gösteren nesiller yetiştirmeye, ön ayak olmaya çalışıyoruz. Tüketime daha dikkat eden, kaynaklarını daha doğru kullanabilen, sürdüren dünyamızın sürdürülebilir geleceğini düşünebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz."

"Küresel bir çalışma yürütülecek"

Kenan, şu anda projede uluslararası işbirlikleri oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Eğitimciler, iklim bilimciler, yapay zeka mühendisleri ve akademisyenlerin katılımıyla disiplinler arası ve küresel bir çalışma yürütülecek. Bu projede yürütücü olarak EBYÜ lider kuruluş görevinde. Kabul edilen projeyle birlikte UNESCO'nun artık ortağı olarak görünmekteyiz. Bu onay verilmiş durumda. Hatta UNESCO'nun bununla ilgili logolarını kullanım hakkına sahip olmakla beraber üniversitemizin uluslararası tanınabilirliğe sahip olacağı görüşündeyiz." diye konuştu.

Bilimsel araştırmaları yaparken "limit aşımı günü" diye bir kavrama denk geldiğini anlatan Kenan, şunları kaydetti:

"Bunu araştırırken üretebildiğimizi ne kadar sürede tükettiğimizi gösteren bir tarih olduğunu öğrendim. Kendi limit aşımı günümü hesaplarken utanç duydum. Limit aşım günüm o zaman hesapladığımda 2 Şubat'a denk geliyordu. Ben olan kaynakları 2 ayda tüketmişim. Yani ben gelecek nesillerden 10 ay çalmışım bireysel olarak. Bu dünya çapında geçen sene 1 Ağustos'a denk geliyordu. Önceki senede 31 Temmuz'daydı. Yani biz yıllardır hep cepten yiyoruz. Bunun bir sürdürülebilirliği yok. Bir kızıl derili atasözü var, der ki, 'Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık. Biz dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık.' Bu bağlamda biz geleceğe kaynaklarımızı aktarmak istiyorsak, tüketim davranışlarına dikkat etmemiz gerekiyor."